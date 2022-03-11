Cem Yılmaz, kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yaptı - Haberler

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Cem Yılmaz, kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yaptı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Üniversite öğrencisi genç kadınların desteklenmesi amacıyla düzenlenen 'Geleceğin Güçlü Kadınları' etkinliğinde sahneye çıkan Cem Yılmaz, kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yaptı.

Üniversite öğrencisi genç kadınların desteklenmesi amacıyla 'Geleceğin Güçlü Kadınları' programı düzenlendi. Düzenlenen gecede 'ilham veren' kadınların tasarımları açık artırmada Cem Yılmaz tarafından satıldı. Espirileri ve konuşmalarıyla geceye damga vuran Yılmaz, Hazal Kaya'yı eleştiren Ahmet Hakan'a ve kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yapmayı ihmal etmedi.

Esprileriyle herkesi güldüren Cem Yılmaz, sahnede mikrofon konusunda kendisine yardımcı olan çalışanı vuruyormuş gibi yaparak kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yaptı. Yaptığı hareketle herkesi şaşkına çeviren Yılmaz, "Öyle bir şey vardı çok tutmuştu" dedi.

Cem Yılmaz, kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yaptı

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle şehre gitti. Sarıkaya, Gaziantep Panaroma Müzesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i konuk etti. Canlı yayın esnasında ses problemi yaşanmasının ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep kameramanı, ikilinin mikrofon bağlantısını kurmaya çalıştı. Bu esnada, Sarıkaya sinirlenerek çalışana tokat atarak itti. Muharrem Sarıkaya yaşanan tokat olayının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada özür diledi.

Cem Yılmaz, kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yaptı

Cem Yılmaz, aynı gecede "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı bir yazı yazan Ahmet Hakan'a da tepki gösterdi. Konuşmasında Hazal Kaya'yı eleştiren Ahmet Hakan'a da gönderme yapan Yılmaz, "Sizi bütün cinsiyetsiz duygularımla selamlıyorum. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü; ödülü veren Hazal Kaya, kazanan Ahmet Hakan." dedi. Yılmaz'ın bu sözleri salonu kahkahalara boğdu.

Ecem Altan
Ecem Altan
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Muharrem Sarıkaya, Cem Yılmaz, Hazal Kaya, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

RAMAZAN T.:

bu muharrem tokatı attı 2 ay ortadan kayboldu mahkeme 50.000 tl.ceza verdi gazete tekrar döndü.yani 50.000 tl.veren herkes istediğini dövebiliyor.birde bu muharrem 60 yaşında tokat attığı insan 30-35 yaşında.yani gazeteci olmasa sokakta böyle bişey yapacak muharremi ikiye bölerdi.

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