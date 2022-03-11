Cem Yılmaz, kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yaptı

Üniversite öğrencisi genç kadınların desteklenmesi amacıyla 'Geleceğin Güçlü Kadınları' programı düzenlendi. Düzenlenen gecede 'ilham veren' kadınların tasarımları açık artırmada Cem Yılmaz tarafından satıldı. Espirileri ve konuşmalarıyla geceye damga vuran Yılmaz, Hazal Kaya'yı eleştiren Ahmet Hakan'a ve kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yapmayı ihmal etmedi.

SARIKAYA'YA GÖNDERME YAPTI

Esprileriyle herkesi güldüren Cem Yılmaz, sahnede mikrofon konusunda kendisine yardımcı olan çalışanı vuruyormuş gibi yaparak kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme yaptı. Yaptığı hareketle herkesi şaşkına çeviren Yılmaz, "Öyle bir şey vardı çok tutmuştu" dedi.

MUHARREM SARIKAYA'NIN TOKAT OLAYINDA NE OLMUŞTU?

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle şehre gitti. Sarıkaya, Gaziantep Panaroma Müzesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i konuk etti. Canlı yayın esnasında ses problemi yaşanmasının ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep kameramanı, ikilinin mikrofon bağlantısını kurmaya çalıştı. Bu esnada, Sarıkaya sinirlenerek çalışana tokat atarak itti. Muharrem Sarıkaya yaşanan tokat olayının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada özür diledi.

AHMET HAKAN'A DA GÖNDERME YAPTI

Cem Yılmaz, aynı gecede "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı bir yazı yazan Ahmet Hakan'a da tepki gösterdi. Konuşmasında Hazal Kaya'yı eleştiren Ahmet Hakan'a da gönderme yapan Yılmaz, "Sizi bütün cinsiyetsiz duygularımla selamlıyorum. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü; ödülü veren Hazal Kaya, kazanan Ahmet Hakan." dedi. Yılmaz'ın bu sözleri salonu kahkahalara boğdu.