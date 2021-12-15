Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi Diamond Elite Platinum Plus, Netflix'te yayınlanacak - Haberler Magazin
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Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi Diamond Elite Platinum Plus, Netflix'te yayınlanacak

Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi Diamond Elite Platinum Plus, Netflix'te yayınlanacak
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi Diamond Elite Pilatinum Plus, Netflix'te yayınlanacak. Son gösterinin Netflix'te olacağını söyleyen komedyen, müjdeli haberi de sosyal medya hesabından duyurdu.

Netflix Türkiye, Cem Yılmaz'ın 'Diaomond Elite Platinum Plus' stand up gösterisini yayınlamaya hazırlanıyor. Uzun bir süredir farklı şehirlerde gösterisi yapılan 'Diamond Elite Platinum Plus', 31 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak.

SON GÖSTERİSİ OLACAK

Cem Yılmaz'ın gösterisinden bir kesiti Twitter'dan paylaşan Netflix, "Bir fotoğraf çekinebilir miyiz?" notunu düşerken Cem Yılmaz da "Evet Arkadaşlar bu repertuarla olan canlı gösterilerimi bitiriyorum" dedi.

Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi Diamond Elite Platinum Plus, Netflix'te yayınlanacak

Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi Diamond Elite Platinum Plus, Netflix'te yayınlanacak

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri

Haberler.com - Magazin Haberleri

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