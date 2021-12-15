Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi Diamond Elite Platinum Plus, Netflix'te yayınlanacak
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi Diamond Elite Pilatinum Plus, Netflix'te yayınlanacak. Son gösterinin Netflix'te olacağını söyleyen komedyen, müjdeli haberi de sosyal medya hesabından duyurdu.
Netflix Türkiye, Cem Yılmaz'ın 'Diaomond Elite Platinum Plus' stand up gösterisini yayınlamaya hazırlanıyor. Uzun bir süredir farklı şehirlerde gösterisi yapılan 'Diamond Elite Platinum Plus', 31 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak.
SON GÖSTERİSİ OLACAK
Cem Yılmaz'ın gösterisinden bir kesiti Twitter'dan paylaşan Netflix, "Bir fotoğraf çekinebilir miyiz?" notunu düşerken Cem Yılmaz da "Evet Arkadaşlar bu repertuarla olan canlı gösterilerimi bitiriyorum" dedi.
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