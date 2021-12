Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi Diamond Elite Platinum Plus, Netflix'te yayınlanacak

Netflix Türkiye, Cem Yılmaz'ın 'Diaomond Elite Platinum Plus' stand up gösterisini yayınlamaya hazırlanıyor. Uzun bir süredir farklı şehirlerde gösterisi yapılan 'Diamond Elite Platinum Plus', 31 Aralık'ta Netflix'te yayınlanacak.

SON GÖSTERİSİ OLACAK

Cem Yılmaz'ın gösterisinden bir kesiti Twitter'dan paylaşan Netflix, "Bir fotoğraf çekinebilir miyiz?" notunu düşerken Cem Yılmaz da "Evet Arkadaşlar bu repertuarla olan canlı gösterilerimi bitiriyorum" dedi.

