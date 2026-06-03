İngiliz Kraliyet Donanmasına ait helikopter düştü

İngiliz Kraliyet Donanmasına ait bir helikopter, ülkenin güneybatısında düştü.

İngiltere Kraliyet Donanmasından yapılan açıklamada, bir helikopterin ülkenin güneybatısındaki Devon kontluğunda araziye düştüğü ifade edildi. Bölgeye polis ve acil servis ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, daha fazla detay verilmedi.

Kraliyet Donanması'nın iki hava üssü Devon'a yakın konumda bulunuyor. Avrupa'nın en büyük helikopter üslerinden biri olan RNAS Culdrose, Cornwall'daki Helston yakınlarında bulunurken, Somerset'teki RNAS Yeovilton'da 100'den fazla uçak bulunuyor. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı