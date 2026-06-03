CHP'li Bülent Tezcan hakkında 'aile boyu kıyak' iddiası

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduğu ve partide 'arınma' hamlelerinin konuşulduğu bir süreçte, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan hakkında çarpıcı iddialar gündeme geldi. Kılıçdaroğlu döneminde partinin önemli kurmaylarından biriyken daha sonra safını Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ortaklığına çevirdiği belirtilen Tezcan'ın, Kuşadası ve Çankaya belediyelerini adeta aile şirketine çevirdiği öne sürüldü.

KUŞADASI BELEDİYESİ'NDE KADRILAŞMA İDDİASI

Parti içindeki yeni süreçle birlikte mercek altına alınan ilişkiler ağında, Bülent Tezcan'ın birinci derece yakınlarının CHP'li Kuşadası Belediyesi'nde kadrolaştığı iddia edildi. Tezcan ailesinin belediyedeki görevlerine ilişkin öne sürülen iddialar şu şekilde:

Küçük Kızı (Öykü Tezcan): Mimar olan Öykü Tezcan’ın, geçen seneden beri Kuşadası Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde görev yaptığı ileri sürüldü.

Mimar olan Öykü Tezcan’ın, geçen seneden beri Kuşadası Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde görev yaptığı ileri sürüldü. Büyük Kızı ve Damadı (Ezgi Tezcan Yaşar - Umut Yaşar): Kuşadası Belediyesi'nin kadrolu avukatları olmalarına rağmen, belediyenin hukuki süreçlerini birkaç yıldır dışarıdan vekalet alarak takip ettikleri iddia edildi.

Kuşadası Belediyesi'nin kadrolu avukatları olmalarına rağmen, belediyenin hukuki süreçlerini birkaç yıldır dışarıdan vekalet alarak takip ettikleri iddia edildi. Yeğenleri (Gökhan Tezcan - Bahar Tezcan): Bülent Tezcan’ın iki yeğeninin de yine aynı belediye bünyesinde personel olarak istihdam edildiği öne sürüldü.

"7 YILDIR BELEDİYENİN ÖNÜNDEN GEÇMEDEN MAAŞ ALDI" İDDİASI

Akraba kayırmacılığı iddialarının boyutunun Kuşadası ile de sınırlı kalmadığı öne sürüldü. Bülent Tezcan’ın avukat eşi Süheyla Demir Tezcan’ın, 7 yıl önce bir diğer CHP'li belediye olan Çankaya Belediyesi’ne istisnai kadrodan "Özel Kalem Müdürü" olarak yerleştirildiği iddia edildi. Sınavsız bir şekilde memur kadrosuna alındığı belirtilen Süheyla Demir Tezcan'ın, 2018 yılından beri belediyenin önünden dahi geçmeden düzenli olarak maaş aldığı öne sürüldü ve bu durum kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

TEPKİLERİN ARDINDAN HESABINI YORUMA KAPATTI

Kılıçdaroğlu'nun göreve gelişiyle eş zamanlı olarak ortaya atılan bu akraba kıyağı iddiaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Vatandaşların ve parti tabanının eleştiri yağmuruna tuttuğu CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabındaki gönderileri yorumlara kapattığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nun partideki bu ve benzeri iddialara karşı nasıl bir adım atacağı ise merakla bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com