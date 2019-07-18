Cem Yılmaz'ın yaşlı hali Defne Samyeli'yi kahkahalara boğdu

Bodrum'daki tatillerine devam eden Cem Yılmaz ve Defne Samyeli yeni bir akım olan yaşlılık fotoğraflarına bakıp bakıp kahkahalara boğuldular.

DEFNE SAMYELİ KAHKAHALARA BOĞULDU

Sosyal medyadaki yeni akım oluşturan yaşlılık fotoğraflarını yayınlayan ünlüler arasında yer alan Cem Yılmaz'ın, sosyal medya hesabından yaşlanmış halini paylaştığı fotoğrafını gören Defne Samyeli kahkahalara boğuldu. Durup durup fotoğrafa bakan Samyeli bir yandan yemek yerken bir yandan da fotoğrafı defalarca inceledi. Bir restoranda görüntülenen çift fotoğraf hakkında konuşup konuşup güldüler.

BANDANASI DİKKAT ÇEKTİ

Defne Samyeli'nin başına taktığı eşarp tarzı bandana ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA