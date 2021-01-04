Cem Yılmaz'ın "Belediyeden 2754 TL aldım" sözlerine Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt: Büyük oyunu bozduk

Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL'nin SMA hastası çocuklar için kullanılmasına yönelik başlatılan kampanya tartışmaları beraberinde getirdi. Çocuklar için bağış yapan Cem Yılmaz ise Twitter hesabından belediyeden para aldığını söyleyince Ekrem İmamoğlu'ndan çok konuşulacak bir cevap geldi.

Milli Piyango'nun Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL'lik ikramiyesinin SMA hastası çocukların tedavisinde kullanılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Yakın zaman önce SMA hastası bir bebeğin tedavisi için 100 bin TL bağışlayan Cem Yılmaz ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında bir diyalog yaşandı.

"MİLLİ PİYANGO GÜZEL BİR ÖNERİ, GELİN BU İYİLİĞİ YAPIN"

Bu kampanyaya destek veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'dan "Milli Piyango'dan Varlık Fonu'na aktarılan 75 milyon TL SMA hastası çocuklar için kullanılsın" paylaşımı yaptı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz da İmamoğlu'nun paylaşımı retweet ederek "Şimdi bu fikre bir şey desek vay siyaset yapıyorsun deniliyor. 2/3 aydır bu konuda yüzlerce çaresiz insan ile görüştüm, bazılarına elimden geldiğince yardım ettim. Olmuyor yetmiyor. Milli piyango için bundan güzel bir öneri olamaz gelin yapın bu iyiliği" dedi.

"HAH BU DA GELDİ"

Yılmaz'ın açıklamalarını alıntılayan AK Partili İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, "Hah bu da geldi. Kızıl kafalı çocuk da burada mı? Adını hep unutuyorum" ifadelerini kullanarak Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz'a gönderme yaptı.

"ÇOCUKLARIMIZIN KOBAY OLARAK KULLANILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Sosyal medyada kısa sürede büyüyen kampanya için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yürütülen kampanyaya dair açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "SMA hastası çocuklarımız üzerinden yürütülen kirli kampanyaya açıklık getirmek istiyorum. Güncel ve işe yaradığı ispat edilen tüm tedaviler SMA Bilim Kurulumuzun önerisi ile uygulanmaktadır. Çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasının ise net olarak karşısındayız. Bilimsel veriler dışında küresel ilaç şirketlerinin oyununa müsaade etmeyeceğiz. Ailelerimizin suiistimal edilmesine izin vermeyeceğiz. Gen tedavisi adı altında ortaya atılan yöntemin bilimsel olarak işe yaradığını gösteren şimdilik somut hiçbir veri bulunmamaktadır. Ancak ilaç şirketlerinin oyununa gelerek yapılan kampanyalarla bu durum suiistimal edilmektedir. İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

"BELEDİYEDEN 2.754 TL ALDIĞIM İÇİN TWEET ATTIM"

Ünlü komedyen ise bu açıklamaya şu sözlerle tepki gösterdi: "Tamam yine siz haklısınız. Bildiğiniz gibi yapın sevgili kardeşim. Ben belediyeden 2.754 lira aldım o yüzden tweet attım. Geçen hafta da 3 aile şahsen yardım istemişti, yaptım. Meğer büyük bir oyun varmış yalan söylüyorlarmış. Uyardığınız için teşekkürler. Sağ olun. Bir daha yapmam. Bir diğer ciddiyetsiz konu da; benim Kaz Dağları'nda villam var. Adresi belliyse yazarsanız memnun olurum nerede villam gidip yerleşeyim bari. Boş durmasın. Athena Gökhan'a yakın mı? Büyük resmin tam neresinde."

"CEM YILMAZ BELEDİYEMİZDEN PARA ALMADI"

Bu paylaşımın ardından bir açıklama yapan İmamoğlu "Cem Yılmaz belediyemizden 2.754 lira da almamıştır, çünkü bizde asgari ücret 3.100 liradır. Büyük oyunu bozduk sanırım" ifadelerini kullandı.