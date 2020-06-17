Cem Özer'den oğlu Nejat'a mesaj "Beni Babalar Günün'nde hatırlayacaksa hiç hatırlamasın"
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Cem Özer'den oğlu Nejat'a mesaj "Beni Babalar Günün'nde hatırlayacaksa hiç hatırlamasın"

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'nde beach işletmeciliği yapan Cem Özer, şezlongu bin liraya satanlara değil, bin lira para verip şezlonga uzananlara kızdı.

Cem Özer'den oğlu Nejat'a mesaj
17.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:13

Bodrum'un Akyarlar Mahallesi'nde beach işletmeciliği yapan Cem Özer, şezlongu bin liraya satanlara değil, bin lira para verip şezlonga uzananlara kızdı. Oğlu Nejat'a da mesaj gönderen Özer "beni Babalar Günü'nde hatırlayacaksa hiç hatırlamasın"dedi.

Akyarlar Mahallesi'nde beach işletmeciliği yapan Cem Özer, Korona virüs nedeniyle uygulanan kısıtlamanın kaldırılmasının ardından tatil sezonu hazırlıklarına başladı. Özer, eşi Pınar Dura ile birlikte işlettikleri beach de tadilat çalışmalarını hızla sürdürüyor. İşletmesini baştan aşağı yenileyen Özer, talimatlar gereği hazırlık yaptığını belirterek şu ifadelere yer verdi "İşletmemizin hemen hemen tamamını sıfırlıyoruz. Ahşaplarımızı ve demirlerimizi komple yeniledik. Talimatlar gereği 14 kurala uyarak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz".

Şezlong bizde 3 bin TL

Espirili bir dille bin liralık şezlong fiyatını da eleştiren Özer, "Şezlong bin lira olur mu? Bizde 3 bin lira, sürekli müşterilerimize de 2 bin 500 lira. Ben şezlonga bin lira verene kızmıyorum. O parayı verip o şezlonga uzanana kızıyorum. Veren oldukça alan olur. İnsan hiç bin lira şezlonga verir mi. Asgari ücretin yarısı kadar. Bizim işletmemizde yemek içmek dahil bin lira ile 1 hafta vakit geçirebilirler"dedi.

Kötü adamı oynamak keyif veriyor

Oyunculukla ilgilide açıklamalarda bulunan Özer, kötü adamı oynamaktan keyif aldığını belirterek "kahramanı zaten sevdirmek kolay bütün hikaye kahramana çalışır. Kötü adamı sevdirmek zordur, benim de çok şükür oynadığım kötü adamları seviyorlar. Oynadığım dizide bir sezon daha rolüm devam edecek. Oyunculuk benim için aşktır. Ağustos sonu çekimler tekrar başlayacak. Gidip geleceğiz artık"dedi.

"Babalar Günü'nde hatırlayacaksa hiç hatırlamasın"

Oğlu Nejat'ın tatil için yanına geleceğini ifade eden Özer "Nejat ve 3 arkadaşı tatil için gelecekler Bodrum'a. Bakalım 4 ergenle ne yapacağız. Babalar günü gibi özel günlere çok önem vermiyorum. Kapitalizmin ortaya çıkardığı günlere çok önem vermiyorum. Nejat'da beni Babalar Günü'nde hatırlayacaksa zaten hiç hatırlamasın daha iyi. Biz onunla her dakika çok iyiyiz"dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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