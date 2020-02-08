Cem Karaca kimdir? Cem Karaca nereli, neden öldü?

08.02.2020 08:50 | Son Güncelleme: 08.02.2020 08:50

Cem Karaca, Tamirci Çırağı şarkısıyla geniş kitlelere ulaşmıştı. Karaca'nın müzik kariyerinde en önemli etken annesi Toto Karaca olmuştur. Anadolu Rock müziğin kurucusu olarak bilinen sanatçı, 2004 yılında solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Cem Karaca eşi kim? İşte detaylar...

CEM KARACA KİMDİR?

Karaca, 5 Nisan 1945'de Ìstanbul'da dünyaya geldi. Toto Karaca ve Mehmet Karaca'nin ilk çoçuğu olan Cem Karaca, müzikle ilk tanışması annesinin teyzesi Rosa'nın piyano notaları ve piyano nağmeleri öğretmesi ile oldu. 14 yaşında Ìzmir'de tatil sırasında aşık olduğu kız için Johnny Guitar adlı şarkıyı söyleyen usta sanatçı, annesini etkilemiştir. Anne Toto Karaca oğlunun müziğe yönelmesinde en önemli etken olmuştur.

Profesyonel anlamda ilk çalışmaları Rockn Roll türünde olmuş ve 1963 senesine doğru "Dinamitler" adı ile arkadaşları ile kurduğu grupla sahne almaya başladı. Aynı sene "Dinamilter" grubunun dağılması sonrası "Bekledikleriniz" ile dönüş yaptı. Bir süre sonra "Bekledikleriniz" grubunu Gökçen Kaynatan'ın grubu izledi. Gokçen Kaynatan'ın grubuyla müzik hayatını sürdüren Cem Karaca, gruptan ayrıldıktan sonra tiyatro ile ilgilendi.

APAŞLAR GRUBU İLE BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİ

Cem Karaca, 1964 yılında "Cem Karaca – Jaguarlar" grubunu kurdu. 1967 – 1969 yılları arasında Apaşlar grubu, Hürriyet gazetesinin düzenlediği altın mikrofon yarışmasında ikinci oldu. Apaşlar'ı Kardaşlar grubu takip etti. Kardaşlar, Dadaloğlu çalışmasıyla başarıyı yakaladı. Bu gruptan da ayrılan Karaca, Moğollar grubu ile çalışmalarını sürdürdü. Moğollar grubunun dağılması Cem Karaca'nın Dervişan grubunu kurmasına neden oldu. Grup, politik – rock ve progressive rock çalışmalarıyla biliniyordu. Karaca ilk stüdyo albümü "Yoksulluk Kader Olamaz"ı Dervişan ile çıkardı.

EDİRHAN GRUBU İLE KARİYERİNİ SÜRDÜRDÜ

Cem Karaca, Dervişan sonrası çoğu Kurtalan Ekspres'ten olmak üzere bir müzik grubu kurdu. Adını da Türkiye'nin iki ucu olan Edirne ve Ardahan'dan esinlenerek koydu. Edirdahan grubunun çalışmaları ardından Almanya'ya gidip 1987 yılına kadar sürgün hayatı yaşamak zorunda kaldı. 1979'da grup dağıldı. 12 Eylül darbesi döneminde hakkında suçlamalar oldu ve bu dönemde babasını kaybetti, ancak cenazesine katılamadı. Cem Karaca, bu donemdeki en iyi albümünü Almanca dilinde çıkardı. Yurda geri dondükten sonra 1990 ve 1992 yıllarında Yiyin Efendiler ve Nerede Kalmıştık albümleriyle müzik hayatını sürdürdü. 1997 yılında Ağır Roman'ın film müziği "Resimdeki Gözyaşları" yeniden popülerlik sağladı. 1999 yılında "Bindik Bir Alamete…" albümünü çıkardı, Kahpe Bizans filmi için 3 parça kaydedip filmde de küçük bir rol aldı. 2000'li yıllarda şiir çalışmaları ve Barış Manço'nun grubu Kurtalan Ekspres ile sahne aldı.

YAŞAMI BOYUNCE BEŞ KEZ EVLENDİ

Karaca ilk evliliğini 22 Aralık 1965'te tiyatro sanatçısı Semra Özgür ile gerçekleştirdi. Karaca, 1968'in sonunda yine bir tiyatro sanatçısı olan Meriç Başaran ile bir ilişki yaşamaya başladı ve Ekim 1968'de Karaca ikinci evliliğini Başaran ile yaptı. Bu evlilik 2 yıl sürdü. Üçüncü evliliğini Feride Balkan ile 21 Ağustos 1972'de gerçekleştirdi. 1976'da çiftin oğulları Emrah Karaca dünyaya geldi. İkili Almanya'da yaşadıkları sırada ayrıldı. 5 Temmuz 1993'te dördüncü evliliği ilk eşi Semra Özgür ile yaptı. Cem Karaca'nın son evliliği ise İlkim Erkan ile oldu.

Başarılı müzisyen Karaca, 8 Şubat 2004 tarihinde, solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayata gozlerini yumdu.

FİLMLERİ - DİZİLERİ

Kralların Öfkesi (1970)

Kahpe Bizans (1999)

Avcı (2001) TV dizisi

Yeni Hayat (2001)

ÖDÜLLERİ

1967: Altın Mikrofon yarışması: Emrah adlı eserin bestesi ile birincilik ödülü. (Cem Karaca ve Apaşlar)

1971: Hey dergisi: Dadaloğlu ile birincilik ödülü. (Cem Karaca ve Kardaşlar)

1972: Hey Yılın Müzik Oskarları: "Yılın Erkek Sanatçısı"

1974: Hey dergisi: "Yılın Bestesi" - Namus Belası

1974: Demokrat İzmir: "Yılın Plağı" - Namus Belası (Cem Karaca ve Moğollar)

1975: Hey Yılın Müzik Oskarları: "Yılın Erkek Sanatçısı"

1975: Altın Kelebek: Türk Batı Müziğinde "Yılın Erkek Şarkıcısı" ödülü

1975: Ses dergisi: "Yılın Batı Müziği Sanatçısı"

1976: TGS İzmir Basın: "Yılın Erkek Sanatçısı"

1976: TGS İzmir Basın: "Başarılı Plak" - Kavga (Cem Karaca ve Dervişan)

1977: TGS İzmir Basın: "Yılın Topluluğu" - Dervişan

1977: TGS İzmir Basın: "Yılın Erkek Sanatçısı"

1990: 4. Altın Güvercin şarkı yarışması: "Yorumcu ödülü" - Kahya Yahya

1990: 4. Altın Güvercin" şarkı yarışması: "Söz Yazarı Ödülü" - Kahya Yahya

1993: Raks, Popsav ve Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği "Türk Pop Müziğinde 35 Yıl": "Yılın bestesi ödülü" - Namus Belası

1995: Bahçelievler Belediyesi: Basın ödülü

1999: Avrupa Gençlik Festivali "Kuzey Yıldız"

2000: Gazeteci ve Yazarlar Vakfı: Çeyrek asrı aşan gurur tablosu

2001: Burç FM: Onur Ödülü