Cem Bölükbaşı Formula 3'te hız kesmiyor! Espor'dan Formula'ya uzanan Cem Bölükbaşı kimdir?

Sanal pistlerde elde ettiği şampiyonluklarıyla adından söz ettiren ve simülasyondaki gücünü gerçek pistlere de taşıyarak dünyada örnek temsil eden genç yarış pilotu Cem Bölükbaşı, Formula 3 Asya Şampiyonası'ndaki ilk sezonunda yakaladığı başarılı performansı sürdürüyor. Cem Bölükbaşı kimdir?

Espordaki başarılı kariyerini profesyonel yarış pistlerine taşıyan genç sporcu Cem Bölükbaşı, tam sezon yer aldığı Formula 3 Asya Şampiyonası'nda başarılı geçen ilk raundun ardından, Abu Dabi Yas Marina Pisti'ndeki 2. rauntta yüksek performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç pilot, Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'inin de düzenlendiği Yas Marina'dan toplam 11 puanla çıkarak genel klasmanda 9. sırada yerini aldı.

HER YARIŞTA PUAN TOPLADI

Motorsporlarında otoriteler tarafından yakın markaja alınan Bölükbaşı, Dubai'de düzenlenen ilk rauntta topladığı 12 puanla ilk kez yarıştığı turnuvada büyük bir başarıya imza atmıştı. Bölükbaşı, Abu Dabi'de devam eden ikinci rauntta da yarışları sırasıyla 8, 7 ve 10. sırada bitirdi. Toplam 23 puana ulaştı. Black Arts Racing takımıyla yarışan Bölükbaşı böylece şampiyonada her yarışta puan toplayan 7 pilottan biri olmayı başard

Sezonun 3. raundu niteliğindeki 7, 8 ve 9. yarışlar da yine aynı pistte, 6-7 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek. Tüm yarışlar Cem Bölükbaşı'nın YouTube kanalı üzerinden Türkçe anlatımla izlenebiliyor.

Şampiyonada Doğuş Grubu'nun ana desteğiyle yer alan Bölükbaşı'yı, aynı zamanda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Rixos Otelleri, Samsung, Mavi Jeans, Cafe Crown ve TEM Agency de destekleriyle yalnız bırakmıyor.

HEDEF MOTOR SPORLARINDA EN ÜST SEVİYE

İlk Formula 3 deneyimini 2019 yılında Formula Renault Eurocup'ın 9. ayağında, Hockenheim pistinde elde eden genç yarış pilotu, tek koltuklu araç yarışında gösterdiği bu ilk başarılı performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Espordan gerçek yarışa geçişin en başarılı ve dünyadaki nadir örneklerinden biri olarak otoriteler tarafından yakından takip edilen Bölükbaşı, 2019 ve 2020 sezonlarında GT4 Avrupa Şampiyonası'nda ise Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) takımının direksiyonunu paylaştı; 2020 sezonunu BOM takımında Pro-AM klasmanında ikincilik podyumunda tamamladı.

CEM BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Aynı anda hem espor hem gerçek motorsporlarında başarı gösteren bir sporcu olarak dünyada örnek teşkil eden genç pilot Cem Bölükbaşı, başarı grafiği ile yerli ve uluslararası otoriteler tarafından yakından takip ediliyor. 2017 yılında Formula Espor Dünya Şampiyonası'na katılan Cem Bölükbaşı dünya beşinciliğini elde etti ve Formula 1 şampiyonu Fernando Alonso'nun Simracing takımına seçilen ilk sürücü oldu.2018'de yine F1 Esports'a katılan 70 bin kişi arasından en iyi 20 yarışçıdan biri olarak, ProDraft seçmelerinde dünya birincisi oldu, Redbull Toro Rosso Formula 1 ekibine katıldı ve takımı ile dünya ikincisi olma başarısını gösterdi.

Bölükbaşı gerçek pistlere ilk defa GT4 Avrupa Serisi 2019 şampiyonasında çıktı. Borusan Otomotiv Motorsport'un (BOM) genç yetenekler projesi kapsamında seçtiği pilot olarak turnuvanın iki ayağında yarışan sürücü, Misano pistinde kariyerinin sadece ikinci gerçek pist yarışında, PRO-AM kategorisinde yarışı ikinci bitirerek ilk podyum heyecanını yaşadı.

Ekim 2019'da kariyerinin ilk Formula yarışını, Formula Renault Eurocup'ın Hockenheim pistinde M2 Competition takımı ile tamamlayan Bölükbaşı, ilk tek koltuklu araç yarışındaki performansıyla otoritelerin ve motorsporları tutkunlarının dikkatini çekti. Formula Renault yarışında gerçek piste çıkmayı başaran dünyadaki ilk sim pilotu oldu.

GT4 Avrupa Serisi 2020 şampiyonasında BOM takımı ile ilk tam sezonunu yarışan sporcu, sezonu Pro-AM klasmanında ikincilik podyumunda tamamlamayı başardı.

Bölükbaşı, 2020 yılında ilk kez düzenlenen Formula Renault Esport Series'de ise toplam sekiz yarışta simülasyondaki gücünü göstererek Dünya Şampiyonu oldu.