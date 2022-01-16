Çeled Uşaglar perdesini GGC için açtı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin üyelerine yönelik sosyal sorumluluk projeleri aralıksız devam ediyor. Daha önce Rumkale'ye gezi düzenleyerek üyelerinin stres atıp kaynaşmasını sağlayan GGC, bu kez de üyelerini Çeled Uşaglar Tiyatro sahnesi ile buluşturdu.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ay, seçim öncesi verdikleri vaatleri tek tek yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, basın emekçilerinin kaynaşmasını ve stres atmasını sağlamak için sosyal ve kültürel etkinliklere önem verdiklerini söyledi. Gaziantep kültürünü yansıtan oyunlarla sahne yapan Çeled Uşaglar Tiyatro ekibi, bu kez Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti üyeleri için perdelerini açtı. ŞKM'de yapılan gösteride GGC üyeleri hem stres attı, hem de birbirleri ile kaynaşma fırsatı yakaladı. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti tarafından organize edilen tiyatro etkinliğinde, aileleri ile birlikte Çeled Uşaglar'ı izleyip stres atan gazeteciler, büyük beğeni ve kahkahalarla ile izledikleri oyunu bol bol alkışladılar.

"GGC üyesi olmaktan gurur duyuyoruz"

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nin sosyal sorumluluk projesi çerçevesi içerisindeki etkinliğine katılan gazeteciler, Başkan İbrahim Ay'a teşekkür ederek, "Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Türkiye'de örnek projelere imza atıyor. Bu yüzden GGC üyesi olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bizleri gün boyu yaşadığımız stresli dakikalardan uzaklaştırıp, ailelerimizle birlikte ağırlayan ve hoşça vakit geçirmemizi sağlayan başkanımız İbrahim Ay'a teşekkür ediyoruz" dedi.

"Keyifle ve severek izledik"

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay da yaptığı konuşmada, Çeled Uşaglar Tiyatro ekibine teşekkür ederek, "Çeled Uşaglar Tiyatro Yönetmeni Orhan Uslu ve ekibine, sahnelerini bizlere açtığı için teşekkür ediyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş Gaziantep kültürünü ve şivesini keyifle ve severek izledik. Emeği geçen bütün oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gaziantep basını olarak ünü dünyayı aşan Çeled Uşaglar'ın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

"Unuttuğumuz gülmeyi hatırlamaya çalışıyoruz"

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak sosyal ve kültürel etkinliklere önem verdiklerini belirten Başkan Ay, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "Gaziantep basını olarak çok zor ve sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Bu dönemleri daha kolay atlatabilmek için bu tür etkinliklere önem veriyoruz. Bu etkinlikler sayesinde stres atıp unuttuğumuz gülmeyi yeniden hatırlamaya çalışıyoruz. Üyelerimizin birbirleri ile kaynaşmasına ve sohbet etmesine zemin oluşturtuyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

"Bize destek olan GGC üyelerine teşekkür ederiz"

Çeled Uşaglar Yönetmeni Orhan Uslu'da GGC üyelerine perde açıp oyun sahnelemekten mutluluk duyduklarını belirterek yeni dönemdeki ilk oyunu GGC üyelerine sergilediklerini dile getirdi. Uslu "Gaziantep kültürünü yaşatmak için mücadelemiz sürecek. Bu anlamda da yanımızda olan GGC üyelerine, yönetimine ve Başkan İbrahim Ay'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Program sonrası Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Çeled Uşaglar Yönetmeni Orhan Uslu'ya üyeler adına bir buket çiçek verdi. - GAZİANTEP