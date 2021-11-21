Çekmeköy'deki bisiklet hırsızlığı zanlısı yakalandı
AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel
Çekmeköy'de 3 elektrikli bisikletin çalınmasına ilişkin bir kişi gözaltına alındı.
ÇEKMEKÖY, İSTANBUL (AA) - Çekmeköy'de 3 elektrikli bisikletin çalınmasına ilişkin bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taşdelen'de 3 elektrikli bisikletin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bisikletlerin İ.B. tarafından çalındığını tespit etti.
Polis ekipleri, İ.B. ile bisikletleri sattığı belirlenen H.K.'yi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri
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