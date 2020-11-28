Son dakika haberleri! Çekmeköy'de feci kaza kamerada: Şans eseri kazayı hafif yaralı atlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Çekmeköy'de feci kaza kamerada: Şans eseri kazayı hafif yaralı atlattı

28.11.2020 10:49 | Son Güncelleme: 28.11.2020 10:59
Son dakika haberleri! Çekmeköy'de feci kaza kamerada: Şans eseri kazayı hafif yaralı atlattı

Son dakika haber... Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ / Çekmeköy Şile Yolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri parçaladıktan sonra yaklaşık 3 metre yükseklikten sokağa uçtu.

Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ/ Çekmeköy Şile Yolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri parçaladıktan sonra yaklaşık 3 metre yükseklikten sokağa uçtu. Sürücü taklalar atan otomobilden şans eseri hafif yaralı olarak kendi imkanlarıyla çıktı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 07.45 sıralarında Şile Yolu Taşdelen mevkiinde meydana geldi. Şileden Ümraniye istikametine giden 34 GH 4388 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki demir bariyerleri parçaladıktan sonra yaklaşık 3 metre yükseklikten sokağa uçtu.

KENDİ İMKANLARIYLA OTOMOBİLDEN ÇIKTI

Otomobil defalarca takla attıktan sonra ters dönerek durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Sürücü hurdaya dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi. 

HIZLI GELEREK DEMİRLERİ PARÇALALDIKaza olduğu sokakta esnaf olan Sedat Par, "Kaza, dün sabah 07.40 sıralarında oldu. Araç yoldan hızlı gelerek önce demirlere çarpıp aşağı düştü. Bir tek araç sahibi yaralıydı. O da kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kendisinin durumu iyi hastanede tedavisi devam ediyor. Sabah saatlerinde iş yerleri kapalı olduğu için kazadan zarar görmedik" dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı
Dün gece iki kez Putin'i aradı! Savaşı kaybeden Paşinyan'ı şimdi de altın korkusu sardı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Tartışma büyüyor! CHP, Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan özür dilemesini istedi
Tartışma büyüyor! CHP, Erdoğan'ın İmamoğlu'ndan özür dilemesini istedi

MUCİZE KURTULUŞ KAMERADAOlay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobili, bariyerleri parçaladıktan sonra sokağa uçarak taklalar atıyor. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, sürücü kendi imkanlarıyla hurdaya dönen otomobilden çıkıyor.

Son dakika haberleri! Çekmeköy'de feci kaza kamerada: Şans eseri kazayı hafif yaralı atlattı
Son dakika haberleri! Çekmeköy'de feci kaza kamerada: Şans eseri kazayı hafif yaralı atlattı
Son dakika haberleri! Çekmeköy'de feci kaza kamerada: Şans eseri kazayı hafif yaralı atlattı
Son dakika haberleri! Çekmeköy'de feci kaza kamerada: Şans eseri kazayı hafif yaralı atlattı
Son dakika haberleri! Çekmeköy'de feci kaza kamerada: Şans eseri kazayı hafif yaralı atlattı
Son dakika haberleri! Çekmeköy'de feci kaza kamerada: Şans eseri kazayı hafif yaralı atlattı
Son dakika haberleri! Çekmeköy'de feci kaza kamerada: Şans eseri kazayı hafif yaralı atlattı
Son dakika haberleri! Çekmeköy'de feci kaza kamerada: Şans eseri kazayı hafif yaralı atlattı
Son dakika haberleri! Çekmeköy'de feci kaza kamerada: Şans eseri kazayı hafif yaralı atlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

İETT otobüsü devrildi! Şans eseri boş olan aracın şoförü kazayı yara almadan atlattı
İETT otobüsü devrildi! Şans eseri boş olan aracın şoförü kazayı yara almadan atlattı
Son dakika haberleri: ABD'de direksiyonda uyuyan sürücüsünün kaza anı kamerada
Son dakika haberleri: ABD'de direksiyonda uyuyan sürücüsünün kaza anı kamerada
Son dakika haber: Lüks otomobilin park halindeki otomobile çarptığı kaza kamerada
Son dakika haber: Lüks otomobilin park halindeki otomobile çarptığı kaza kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Osman Kavala Bülent Arınç Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Okan Buruk Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Müzik Deprem Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Çekmeköy'de feci kaza kamerada: Şans eseri kazayı hafif yaralı atlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 10:59:35. #1.15#
title