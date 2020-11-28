Son dakika haberleri! Çekmeköy'de feci kaza kamerada: Şans eseri kazayı hafif yaralı atlattı

Son dakika haber... Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ / Çekmeköy Şile Yolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri parçaladıktan sonra yaklaşık 3 metre yükseklikten sokağa uçtu.

Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ/ Çekmeköy Şile Yolu'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri parçaladıktan sonra yaklaşık 3 metre yükseklikten sokağa uçtu. Sürücü taklalar atan otomobilden şans eseri hafif yaralı olarak kendi imkanlarıyla çıktı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, önceki gün saat 07.45 sıralarında Şile Yolu Taşdelen mevkiinde meydana geldi. Şileden Ümraniye istikametine giden 34 GH 4388 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki demir bariyerleri parçaladıktan sonra yaklaşık 3 metre yükseklikten sokağa uçtu.

KENDİ İMKANLARIYLA OTOMOBİLDEN ÇIKTI

Otomobil defalarca takla attıktan sonra ters dönerek durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Sürücü hurdaya dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

HIZLI GELEREK DEMİRLERİ PARÇALALDIKaza olduğu sokakta esnaf olan Sedat Par, "Kaza, dün sabah 07.40 sıralarında oldu. Araç yoldan hızlı gelerek önce demirlere çarpıp aşağı düştü. Bir tek araç sahibi yaralıydı. O da kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kendisinin durumu iyi hastanede tedavisi devam ediyor. Sabah saatlerinde iş yerleri kapalı olduğu için kazadan zarar görmedik" dedi.

MUCİZE KURTULUŞ KAMERADAOlay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobili, bariyerleri parçaladıktan sonra sokağa uçarak taklalar atıyor. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, sürücü kendi imkanlarıyla hurdaya dönen otomobilden çıkıyor.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı