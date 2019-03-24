Çekmeköy'de DP Adayı Hüseyin Avni Sipahi'den Gövde Gösterisi

Demokrat Parti (DP) Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Avni Sipahi, Büyük Çekmeköy Mitingi'nde vatandaşlara seslenerek, "Çekmeköy'de dara düşen onurundan yer. Darda olanın, zorda olanın, hepsinin onuru da şerefi de benimdir. Ben ve arkadaşlarımındır" dedi.

DP'nin Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Avni Sipahi, ilçedeki üçüncü mitingini Madenler Mahallesi'ndeki meydanda gerçekleştirdi. Çekmeköylülerin yoğun ilgi gösterdiği mitingde kürsüye eşi Emine Sipahi ile birlikte çıkan Hüseyin Avni Sipahi, sonrasında belediye meclis üye adaylarını da kürsüye çağırdı. Sipahi, yaptığı konuşmada, "Damladan, büyük bir deniz oluşturdunuz. Size ne kadar minnetlerimi, şükranlarımı sunsam azdır. Ne güzel görünüyorsun Çekmeköy. Ne büyüksün Çekmeköy. Çekmeköy çağırdı, siz çağırdınız, ben geldim. Koltuk için gelmedim, size hizmet sevdam için geldim. 45 gündür evinizde, kahvenizde, ocağınızda, yolda ben ve arkadaşlarımı kucakladınız. Benim düşüncem neydi? Milli, yerli ve vicdani bir yönetim vadediyorum size. Çünkü Ümraniye'den, Eminönü'nden, Bağcılar'dan, Kağıthane'den ve Bahçelievler'den gelen başkan yardımcılarını geri yollamak için ben yola çıktım. Sizin için çıktım. Hep beraber çıktık. İlk projemde anlattım, her yıl kiranın 6 ayını belediye tarafından ödeyeceğim dedim. Çünkü üzerinize giydiğiniz kıyafetten, yiyeceğiniz yemekten tasarruf edebilirsiniz. Ama kiranızı ödeyemezseniz, işyerinizden paranızı alamazsanız mahcup olursunuz. Dedim ki ben bunun 6 ayını ödeyeceğim. Şimdi hiç kimse Sipahi bunu ödeyemez demiyor. Diyorlar ki, babasının parasını mı verecek? Evet, babamın parasını veriyorum. Ama hepimizin babası olan devlet babanın parasını veriyorum.

Şimdi size soruyorum. Hemen yanı başımızda Sancaktepe ve Ataşehir. İkisi eş zamanlı belediye oldu. Ama bir onlara bakın, bir de bizim buraya bakın. Kaymakamlık bir tarafta, emniyet bir tarafta. Eğitim vadisi denilen Çekmeköy'ün Milli Eğitim Müdürlüğü, mahallenin çocuklarının okuyacağı sınıfları işgal etmiş vaziyette. Böyle mi eğitim vadisi olunur? Bu geri kalmışlıktan kurtarmak zorundayız. Otopark, sağlık, eğitim problemleri, çocuk kreşleri, sosyal yaşantı, aidatlar uçmuş gitmiş. Bizim dönemimizde sitelerin çocuk parkları ve peyzajlarını, yaz kış organizasyonlarını biz yapacağız. Site sakinleri de böylece rahat edecek. Evlerde et mi kaynıyor, dert mi belli değil. Gençlerin işsizlikten psikolojisi bozulmuş vaziyette. Onların işlerinin, abileri olarak belediye olarak elimizden geleni değil, gerekeni yapacağız. Elinden geleni yapmak demek, hiçbir şey yapmamak demektir. Onun için ben sizden şunu rica ediyorum. Az bir zaman kaldı. Geçen sefer sandıklar uçtu gitti, bizimkiler de davul zurnaya koştu. Bu sefer kapı kapı çalışmaya var mısınız? Sandıklara sahip çıkmaya var mısınız? Komşularımızı, tanımayanları tanıtacak şekilde ikna etmeye var mısınız? Allah hepinizden razı olsun.

Anketleri ve sokaktaki durumu görüyorsunuz. Herkesin bir dayısı var. Benim de Cenabı Allah yukarıda, bir de siz varsınız. Sizden başka kimsem yok. Onun için, kalan sürede kapı kapı dolaşmanızı hepinizden rica ediyorum. 1 oyun bile ne kadar önemli olduğunu herkese anlatmanızı rica ediyorum. Ben sizin sözünüzü yere düşürmeyeceğinizi biliyorum. Hep dürüst, hep samimi, hep güler yüzlü oldum. Son nefesime kadar da böyle olacağım. Bana vereceğiniz ve komşunuzdan alacağınız her oy, bilesiniz ki size hizmet olarak geri gelecek. Annemden emdiğim helal süt gibi, aldığımız oyları ben ve arkadaşlarım, helal ettirmek için gece gündüz çalışacağız. Bundan şüpheniz olmasın.

1 hafta kaldı. Çekmeköy Belediyesi'nde 31 Mart'tan sonra 3 gün 3 gece belediyeden çıkmadan orada duracağız, söz mü? Yiyeceğiz, içeceğiz, evimiz gibi orada olacağız. Bazıları sağa sola sapabilir. Lütfen onlara sahip olun. Yanlış ata oynamasınlar. Mühürlerini kırata bassınlar. Hepsi kırata bassın, bize basmış oluyor. Bizimle birlikte seçimi bu şekilde bitirmiş olacağız. Kalan sürede sandıkları patlatmaya var mısınız? Gece gündüz çalışacak mıyız? Sandıkları yalnız bırakmıyoruz değil mi? Allah şahidim olsun, hepinizin emin olmanızı istiyorum, Çekmeköy'de dara düşen onurundan yer. Darda olanın, zorda olanın, hepsinin onuru da şerefi de benimdir. Ben ve arkadaşlarımındır. Allah hepinizden razı olsun, yolumuz açık olsun, yarınlarımız aydınlık olsun."

Miting sonrasında İHA'ya konuşan Çekmeköy Belediye Başkan Adayı Hüseyin Avni Sipahi, şunları söyledi:

"Öncelikle Taşdelen, sonra Alemdağ, şimdi üçüncü mitingimizi gerçekleştirdik. 'Yeter, söz Çekmeköy'ün' adı altında gerçekleştirdiğimiz en son mitingimiz. Önümüzdeki hafta zaten sandığa gideceğiz. Anketlerle ilgili söyleyeceklerimden ziyade alanın, bölgenin ne söylediği önemli. Alandaki kalabalığı görünce, anket sonuçlarının geride kaldığını görüyorsunuz. Çünkü 10 yıllık yapılamayanlar karşısında ben adaylığımı gerçekleştirdim. Ataşehir, Sancaktepe ve Çekmeköy aynı zamanda belediye oldu. Bu belediyelerle birlikte olmasına rağmen Çekmeköy çok geri kaldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bir okulun ikinci katında. Çekmeköy'ün gelişmişliğinden ve eğitim vadiliğinden bahsedemezsiniz. Gençlik, spor, sanat, işsizlik, yaşlılar, sağlık adına çok geri kalan bir Çekmeköy. İnşallah anket sonuçlarının gösterdiği ve arazide gördüklerimize baktığımızda Çekmeköy'de 31 Mart'ta yeniden bir dönem başlayacak. Bu dönemi göğüsleyen kişi olarak, 10 yıllık Taşdelen Belediye Başkanlığı'ndaki tecrübe, deneyim ve birikimlerimi Çekmeköy için kullanacağım ve yepyeni bir Çekmeköy inşa edeceğiz. Aslında insanı, çevre yolları, 3. Havaalanı'na yakınlığı, ormanı ile Çekmeköy çok merkezi bir konumda. Ama kalite ve hizmet olarak bakıldığında İstanbul'un en geri kalan ilçesi. Ben her zaman söylüyorum, siyasi partilerle yarışmıyorum. Çekmeköylüler yeniden hizmet için bize bu görevi verecek. İnsanların her daim ulaşabildiği bir belediye başkanı olacağım. Çünkü kiracılarla, site sakinleriyle, işsizlerle, ev hanımlarıyla ilgili birçok projemiz var. Sineması olmayan bir Çekmeköy hayal bile edilemez. İşte, sineması olmayan bir Çekmeköy. Bunu değiştirmek için, işsizlikten morali bozuk olan gençlerimiz için, bir çare bulmak için göreve soyunduk. Zaten sokaklar bunu gösteriyor, kahve toplantısı yapıyorsunuz; sığmıyorsunuz. Salon toplantısı yapıyorsunuz, sokağa taşıyorsunuz. Bir apartmandan, camdan veya başka türlü pankartlarımızı sökebilirsiniz ama milletin bağrındaki bir insanı asla sökemezsiniz. Çünkü bu kadim millet herkesi bağrına basmıyor. Maşallah bugün alanı doldurdular. Bir damlaydık, bir deniz olduk. Bunun da sonucu etkileyeceğine inanıyorum. Kazanan Çekmeköy olacak, kazanan biz olacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İHA