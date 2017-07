Çekirge Meydanı Değerine Kavuşuyor

Osmangazi Belediyesi'nin Çekirge Meydanı'na yeni bir görünüm kazandıracak proje yarışmasında dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.



Soğanlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen kolokyum toplantısında ödül alan eserlerin sunumu gerçekleştirildi. Sunumlarla birlikte projeler değerlendirilirken, ilgilileri arasında da eleştiriler yapıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen kolokyum toplantısı ve ödül törenine AK Parti Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, yarışmanın jüri başkanı ve Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi DekanıProf. Dr. Nilüfer Akıncıtürk ile diğer jüri üyeleri, proje sahipleri ve ilgililer katıldı.



Dündar, Bursa'nın dönüşümünü hedefleyen ve ciddi projeleri hayata geçiren bir belediye olduklarını belirterek, "Osmangazi Belediyesi olarak,farklı bir çalışma sistemimiz var. Biz her şeyi bilmiyoruz. Bazı şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz ve bunu herkese soruyoruz. Bursa'nın Osmangazi'nin en uç noktasında bir vatandaş veya şehir merkezinde 1 simitçi de dahil olmak üzere herkesin bir bakış açısı var. Biz oralardan önerileri, şikayetleri toplayarak belediyedeki teknik arkadaşlarımızla bu işleri konuşarak projeyi üretmeye çalışıyoruz" dedi.



Uludağ Üniversitesi ile birlikte ortaklaşa birçok projeye imza attıklarını söyleyen Dündar, "Uyguladığımız projelerimizde de var. Projede yapılacak olan yanlışı en aza indirmeye uğraşıyoruz. Hiçbir proje mükemmel değil. Bu yarışmaya 46 proje katıldı, 42 tanesi değerlendirilmeye alındı. Finale kalan 7 tane proje var. Hiçbirisi mükemmel değil ama ne kadar çok kişinin fikri olursa ne kadar çok kişinin eleştiri ve önerisi olursa o proje mümkün olduğunca en güzeli, en uygulanabilir olanı ortaya çıkmış olur. Şimdi bir proje aşaması başlattık. Süreç hızlıca devam ediyor ve finale geldik. Kolokyum ile burada teknik işin üstadı kişiler, görüşlerini beyan ediyor. Hafta içinde de Çekirge'de orada yaşayanlarla birlikte olacağız. Orada yaşayanların düşüncelerini alacağız. Bazen o bölgede yaşayanlar, inanın mimardan, mühendisten çok daha güzel projeler ortaya koyuyor" diye konuştu.



"Bursa çıkışlı imparatorluğun projesi"



Bursa'nın Osmanlı'yı kuran evrensel bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Dündar, "Bundan dolayı bizlerin yapmış olduğu birçok faaliyet, uluslararası vasıf taşır. Bu sosyal projelerde de olduğu gibi teknik projeler de böyledir. Çekirge projesi de sadece Çekirge'nin projesi olmaması lazım. Bu Bursa'nın hatta Bursa çıkışlı imparatorluğun projesi. Bu şekilde tarihimizi bilerek bir şey katıyorsak oraya o proje değer kazanır ve doğru bir yöne gider. Tabii böyle projelerde çok fazla özgürlük vardır. Bu özgürlükle de bakıyorsunuz finalde ortaya pek uygulanabilir bir iş çıkmıyor. Ancak burada uygulanabilir projeler var. Arkadaşlarımız uygulansın diye özellikle kamu ekonomisine çok dikkat edilmiş. Bu, jüri üyesi arkadaşlarımızın ve projeye katılan arkadaşlarımızın bunu düşünerek hareket etmeleri bana göre çok güzel bir şey. Uygulanabilir projeleri görmek bizleri memnun ediyor. Herkesin fikri bir noktada birleşiyorsa iyi bir şeyin de çıkacağını düşünüyoruz. İşin sonucuna bakacağız. İnşallah güzel bir şey çıkar" dedi.



Bursa'nın dönüşümünü hedef almış, ciddi adımlar atmış ve uygulayan bir belediye olduklarını kaydeden Başkan Mustafa Dündar, "Kent Meydanı Projesi, Bursa'nın projesi ve yaklaşık 10 yıldır konuşulan bir proje. Fakat, uygulamasını biz başlattık. Yüzde 95'ini tamamladık. 120 trilyon para harcadık. Orasını yıktık ve en iyisini yapacağız. Demokrasi Meydanı'nın da 15 Temmuz'da açılışını yapacağız. Yine Hamitler Güneştepe bölgesinde 20 bin daireye oturma izni vererek 80 bin kişilik bir şehri orada inşa ettik. Her yönetim, 5 yılda bir bölgeyi bu şekilde planlayarak yapmış olsa kaçak diye bir şey olmaz. Çarpık şehirleşme olmaz. Bursa planlı bir şehir 117 tane planı var. Ama çarpık bir şehir. Planları uygulanmamış. Demirtaş da aynı şekilde planlı bir şehir. Bu şekilde iyi niyetimizi de ortaya koyarak çalışırsak tarihte olduğu gibi Bursa yine dönemin mimarisini ortaya çıkaracak bir şehir olacaktır. Biz bunu yapıyoruz. Biz, Hamitler Güneştepe, Kent Meydanı, Soğanlı Kentsel Dönüşüm, Hisariçi, Demirkapı ve şimdi Kükürtlü Caddesi'nde dönüşüme başladık. Hedefimiz, tüm şehrimizi dönüştürmek, yenilemek. Bunda sizlerin de bizlere katkıları var. Bundan sonra da devam ederse biz de bunları başarıyla gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da, "Bu kadar ehil ve meslek erbabı kimlikleri bir araya getirmek kolay değil. Burada Mimar Sinan'ların olabileceğini çok iyi bilelim. Bizde gerçekten bu vasıflara uygun insanlar çıkabilir. Yeter ki, biz bunu araştırıp bulmaya gayret edelim. Bir proje yapılıyor. Bütün meslek erbaplarını çağırıyorsunuz. Fikirlerini alıyorsunuz. Her projede eksikler mutlaka çıkabilir ama en doğru yol, bu yoldur. Herkesi memnun etmek çok zor ama ben buradaki oluşumu takdirle karşılıyorum. İnşallah, Bursa'mıza yakışan bir çalışma olur. Bursa'mız her şeye layık. Önemli olan planlı projeli fakat buradaki üst aklın verdiği netice en önemli meseledir. Çalışmalardan dolayı sizleri kutluyorum. Halkın nabzını yoklayarak sizleri de bir araya getiren Osmangazi Belediyesi'ni de kutluyorum" dedi.



Yarışmanın Jüri Başkanı ve Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk ise, "Bursa yeşille başlar Çekirge ile biter. Çekirgeli olmak çok prestijli bir işti. Çekirge bambaşka alemmiş. Bitişik nizamdan ayrık nizam ve bahçeli beş katlı konutlarda yaşamaya başlıyorsunuz. Her yer yürüyüş mesafesinde. Gece dolaşabilirsiniz. Gece yemyeşil ışıkları görüyorsunuz. Bu anlamda da yarışma açmak, idarenin kentliye verdiği değeri gösteren bir durum. Bir idarenin en çok en iyi proje üretme yöntemidir. Yarışmacıların sayısını bilmiyoruz. Ama uygun sürede ve eşit şartlarda bir yarışma sürecine girdik. Jüri seçiminde de farklı kurum ve kuruluşlar arasında seçimler yapıldı. Bu yarışmalar, yarışmacılara, jüriye ve kolokyuma katılanlara o kadar çok şey katar ki dolayısıyla çok önemli. Bizim burada dikkatimizi çeken Osmangazi Belediyesi'nin mülkiyet ve kamulaştırma kavramına ekonomik bir proje olarak bakmadı. Biz anladık ki iyi bir proje uygulanacak. Ödül alan arkadaşlarla yürütmenin sonuna kadar birlikte olacağız. Bunlarla da idarenin çevreye verdiği değer, politikalarını öğreniyorsunuz. Bu da çok şey katıyor. Kent ve kentli de çok şey kazanıyor. Yarışma açmanın ne olduğunu onlar da anlıyor" dedi.



Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ayrıca jüri üyelerine ve danışma kuruluna da katkılarından dolayı plaket takdim etti. - BURSA