Çekiçli cinayetin sanığı, olayı hatırlamadığını öne sürdü

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde trans birey Kadir Yüksel'i (36) çıkan tartışmada çekiçle başına vurarak öldüren Sedat Gülsoy, alkol ve uyuşturucunun etkisinde olduğu için olayı hatırlamadığını öne sürdü. Gülsoy'un tutukluluğuna karar veren mahkeme, maktulün cesedini saklamasına yardım eden 2 sanığı tahliye etti.

Olay, 11 Mart 2021 tarihinde gece yarısı sıralarında Rafetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 'Mira Güneş' adını kullanan trans birey Kadir Yüksel'in 4'üncü katta oturduğu dairenin bir üst katında yine kendisine ait kiralık boş daireden kötü kokular gelmeye başladı. Bunun üzerine komşuları Yüksel'in kapısını çaldı, açan olmayınca da yakınlarına haber verdi. Gelen yakınları, dairede çekyatın içinde Yüksel'in cesediyle karşılaştı.

Mahkeme heyeti, Murat İnceçelik ve Turgay Türker'in yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla tahliyesine Serdar Gülsoy'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, tanıkların dinlenmesine ve olayın geçtiği evdeki kamera kayıt cihazının bilirkişi incelemesi yapılmak üzere mahkemeye gönderilmesinin istenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.