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Çekerek'te karlar baraja taşınıyor

İhlas Haber Ajansı, Mesut Süzener - Yerel
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Çekerek'te karlar baraja taşınıyor Yozgat'ın Çekerek ilçesinde belediye ekipleri, kent meydanında iş makineleriyle topladıkları karı, kamyonlarla baraja taşıyor.

ÇEKEREK, YOZGAT (İHA) - Çekerek'te karlar baraja taşınıyor

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde belediye ekipleri, kent meydanında iş makineleriyle topladıkları karı, kamyonlarla baraja taşıyor.

Son günlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte Çekerek Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışını suya dönüştürmek için çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, 250 kamyon üzerinde karı, Yozgat ile birlikte 3 ilin sulama ihtiyacını karşılayan ve balıkçılıkta bölge insanının geçim kaynağı olan Çekerek Barajına taşıyor.

İlçede karla mücadelenin devam ettiğini söyleyen Çekerek Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ecevit, "Çekerek sokaklarında karla mücadelemiz devam ediyor. İş makineleriyle topladığımız karları kamyonlarla Çekerek Baraj havzasına döküyoruz. 10 yıldır çok fazla yağış alamadık. Hem sokaklarımızı temizliyoruz hem de yaptığımız bu mücadelenin Çekerek Barajına su katkısı olarak dönüşmesi için çalışıyoruz. Yaklaşık 250 kamyon karı baraja gönderdik. Bu sayede Çekerek Barajımıza katkısı olsun istiyoruz" dedi.

Çekerek'te karlar baraja taşınıyor

Çekerek'te karlar baraja taşınıyor

Çekerek'te karlar baraja taşınıyor

İhlas Haber Ajansı / Mesut Süzener - Yerel

Çekerek, Yozgat, kar, Yerel, Haber

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