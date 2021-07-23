Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü
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Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü

Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel

DENİZLİ'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'nin yanı başındaki Hierapolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, 2013 yılında ortaya çıkarılan ve antik dünyada 'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' olarak kabul edilen Cehennem Kapısı'nın gizemi, modern bilim sayesinde çözüldü.

DENİZLİ'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'nin yanı başındaki Hierapolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, 2013 yılında ortaya çıkarılan ve antik dünyada 'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' olarak kabul edilen Cehennem Kapısı'nın gizemi, modern bilim sayesinde çözüldü. Yer altı tanrısı Hades ve cehennemin 3 başlı bekçi köpeği Kerberos'un heykelinin de bulunduğu Cehennem Kapısı'nda, antik dönemde yapılan adak törenlerinde, mağaraya gönderilen hayvanların karbondioksit gazının etkisiyle öldüğü belirlendi.

Milattan önce 2'nci yüzyılda, Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan ve 'kutsal şehir' anlamına gelen Hierapolis Antik Kenti'nde, Prof. Francesco D'Andria başkanlığındaki İtalyan kazı ekibi, 2013 yılında bölgenin geçmişine ışık tutan bir yapıyı keşfetti. D'Andria ve ekibi, antik dünyada 'ölüler ülkesine geçiş kapısı' olarak kabul edilen Plütonyum'u (Cehennem Kapısı) ve Pamukkale traverten havuzlarının oluşmasını sağlayan termal suların orijinal kaynaklarından birini buldu.

Cehennem Kapısı, keşfedilmesinin ardından zehirli gaz yaydığı gerekçesiyle ziyaretçilerin güvenliği için kapatıldı ve kazı çalışmalarına başlandı. Araştırmaların ardından gizemi çözülen Cehennem Kapısı'nda restorasyon çalışmaları tamamlandı. Önemli bir kısmı ayağa kaldırılan yapıya, yer altı tanrısı Hades ve cehennemin 3 başlı bekçi köpeği Kerberos'un heykeli de yerleştirildi. Eylül ayında ziyarete açılması planlanan Cehennem Kapısı'nın çevresine ziyaretçiler için zehirli gazın etkilemeyeceği uzaklıkta yürüyüş bandı da yapıldı.ANTİK DÖNEMDE ÖLÜLER ÜLKESİNE GEÇİŞ KAPISIHierapolis Antik Kenti'nin şimdiki Kazı Heyeti Başkanı İtalya Lecce Üniversitesi'nden Prof. Dr. Grazia Semeraro'nun Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Arkeolog Coşkun Daşbacak, Plütonyum'un antik inanışta önemli ve gizemli bir yere sahip olduğunu söyledi.Pamukkale'ye beyazlığını veren termal suyun çıktığı Cehennem Kapısı'ndaki karbondioksit gazı nedeniyle canlıların öldüğünü, bu nedenle antik çağda burada kutsal törenler yapıldığını belirten Daşbacak, "Plütonyum'daki kutsal alan restorasyon çalışmasıyla antik çağda dini törenlerin yapıldığı şekilde düzenlendi. Burası Frigler döneminde kutsal alan olarak düzenlenmiş. Antik dönemde 'ölüler ülkesine geçiş kapısı' olarak adlandırılıyor. Yer altından 34 derece sıcak suyla birlikte karbondioksit gazı da çıkıyor. Burada bulunan fay hattındaki kırıklar nedeniyle bu alandan su ve gaz çıktığı tespit edildi. Eskiden kutsal sayılan bu alanda görev yapan rahipler, nefeslerini tutup, yanlarında canlı hayvanla içeriye gidiyordu. Sanki bir ilahi müdahale olmuş gibi içerideki gaz nedeniyle hayvanlar zehirlenerek ölürken, rahipler ise canlı olarak çıkıyordu. Böylece din adamları kutsal sayılırken, ölen hayvanların da Hades'e kurban olarak sunulduğuna inanılıyordu" diye konuştu.'ZİYARETÇİ AKINI BEKLİYORUZ'

Daşbacak, bölgedeki gaz çıkışına ilişkin önemli çalışmalar yürütüldüğünü aktararak, "Alanda, gün boyunca, hava sıcak ve güneşli olduğunda, karbondioksit gazı hızla dağılıyor. Karbondioksit gazı havadan daha ağır olduğu için, geceleri hava soğuk olduğundan, zeminde biriktiği ortaya çıktı. Yer seviyesinde ölümcül bir gaz gölü oluşturduğu için yere daha yakın olan hayvanların bu zehirli gaza maruz kalarak öldükleri belirlendi. Burası tarihi ve kültürel yapısıyla ilgi çekici bir alan. Antik dönemde yer altı dünyasına giriş olarak kabul ediliyor. Eylül ayında açılması planlanıyor ve buraya ziyaretçi akını bekliyoruz" diye konuştu.


Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü
Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü
Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü
Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü
Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü
Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü
Cehennem Kapısı'nın gizemi çözüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin

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