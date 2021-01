Ceg feat. Khontkar - Hennessy şarkı sözleri! 'Hennessy' rap şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Ceg feat. Khontkar'ın yeni şarkısı çıktı. Şarkının sözleri merak konusu oldu. Peki Ceg feat. Khontkar Hennessy şarkı sözleri nedir, nelerdir?

HENNESSY ŞARKI SÖZLERİ

When we ride on our enemies (enemies)

Öleceksiniz hepiniz (mot*erf**kers d*e!)

Önümde İzmir denizi (İzmir, İzmir)

Bitince gelir yenisi (doldur, doldur)

İç*yo'm her gün Hennessy (Henny, henny)

İç*yo'm her gün Hennessy (her gün, her gün)

İç*yo'm her gün Hennessy (y? y? y? y?)

S**imde değil gerisi

Ceg

I got ? lott? enemies (bi sürü, bi sürü)

Ve gözlerinde je?lousy (fu**in' h?*ers!)

Dilleri ?yrık zehirli (tısss, tısss)

Cüzd?nım yıl?n derisi

Bu yıl?nl?rl? k?rşıl?ştım kırk kez

K?f?l?rını kıl testereyle kestim, sırf zevk

Az?ltıyorum stresi sık se*sle, kız se*si

Artık ?sl? hız kesmem (skrrt)

Tek istediğim success

B?ş?rı en büyük intik?m (intik?m)

O yüzden si**ir et t?tili (si**ir et)

Hep yoğun hep dolu t?kvimim

Senle h?rc?y?m?m v?ktimi (h?yır)

Derinlere gömdüm k?lbimi (?h)

Döndü Whitech?pel k?tili (k?til)

Hissediyo'm P?c gibi

İçiyo'm her gün Hennessy

(Thug life, thug life)

Aşırı fevri suçl?rım v?r

Eskiden çok uz?kt?ydı

Şimdi p?rm?k uçl?rımd?

Artık dolu bi' cüzd?nım v?r

P?r?, s?ygı, güç, k?dınl?r

Kurdum bi' sürü düş y?rınl?r için

Bi' sürü düşm?nım v?r

Ceg

When we ride on our enemies (enemies)

Öleceksiniz hepiniz (motherfu*kers die!)

Önümde İzmir denizi (İzmir, İzmir)

Bitince gelir yenisi (doldur, doldur)

İç*yo'm her gün Hennessy (Henny, henny)

İç*yo'm her gün Hennessy (her gün, her gün)

İç*yo'm her gün Hennessy (y? y? y? y?)

Si**mde değil gerisi

Khontk?r

Kısk?nm? beni boşver çok s?n?

Tüm bunl?r l?n ?ltın boynum b?ks?n?

K?f?m düny?, belli b?şlı ort?m?

Gelemem l?n, beni bir?z s?ls?n?

Tüm gözler üstümde, ?ll eyez on me

İster o b?t?yım d?h? en dibine, olm?z homie

K?r?l?r beni ben izlerken denizi (İzmir önümde)

Dönemem ?rk?mı v?r b?n? g?rezi

Öldürmek ister ?m? ben P?c gibiyim

Sedyeden gülen, çukurd?n gelen

P?r?yı seven, k?*t?ğı geçen

Dostunu seçen y?, h?klıyken söven

C?nlıyken gömen y?, t?htın? çöken

Yoo olm?dı dönen yolund?n

Bizden hiçbi' z?m?n olduğund?n f?rkın? v?r

T?tlım f?rkın? v?r, ort?nc? b?k h?v?d?

Hırsım? k?rşı yok ki hiç ş?nsın, yoktu hiç ş?nsın

Ceg

When we ride on our enemies (enemies)

Öleceksiniz hepiniz (motherfu*kers die!)

Önümde İzmir denizi (İzmir, İzmir)

Bitince gelir yenisi (doldur, doldur)

İçiyo'm her gün Hennessy (Henny, henny)

İçiyo'm her gün Hennessy (her gün, her gün)

İçiyo'm her gün Hennessy (y? y? y? y?)

s*ikimde değil gerisi

HENNESSY ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER

Hennessy şarkısı 8 Ocak 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının diğer bilgileri aşağıdaki gibidir:

Prod. by Kid Flash

Mix: Can Paşa & Gökhan Güler

Mastering: Gökhan Güler

Director: Samet Porsuk

DOP: Kerem Emre Kopuz

Gaffer: Ceyhun Okur

Dron: Oğuzhan Yılmaz

Color: Post Brothers

Style: Cansu Altun

Pro by: Badger Film