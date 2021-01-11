Ceg feat. Khontkar - Hennessy şarkı sözleri! 'Hennessy' rap şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Ceg ve Khontkar'ın birlikte söyledikleri 'Hennessy' şarkısı 8 Ocak 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa süre içerisinde 400 bin izlenme ve 30 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Ceg feat. Khontkar Hennessy şarkısının sözleri nelerdir? Şarkı sözü ve hakkında bilgiler haberimizde.
Ceg feat. Khontkar'ın yeni şarkısı çıktı. Şarkının sözleri merak konusu oldu. Peki Ceg feat. Khontkar Hennessy şarkı sözleri nedir, nelerdir?
HENNESSY ŞARKI SÖZLERİ
When we ride on our enemies (enemies)
Öleceksiniz hepiniz (mot*erf**kers d*e!)
Önümde İzmir denizi (İzmir, İzmir)
Bitince gelir yenisi (doldur, doldur)
İç*yo'm her gün Hennessy (Henny, henny)
İç*yo'm her gün Hennessy (her gün, her gün)
İç*yo'm her gün Hennessy (y? y? y? y?)
S**imde değil gerisi
Ceg
I got ? lott? enemies (bi sürü, bi sürü)
Ve gözlerinde je?lousy (fu**in' h?*ers!)
Dilleri ?yrık zehirli (tısss, tısss)
Cüzd?nım yıl?n derisi
Bu yıl?nl?rl? k?rşıl?ştım kırk kez
K?f?l?rını kıl testereyle kestim, sırf zevk
Az?ltıyorum stresi sık se*sle, kız se*si
Artık ?sl? hız kesmem (skrrt)
Tek istediğim success
B?ş?rı en büyük intik?m (intik?m)
O yüzden si**ir et t?tili (si**ir et)
Hep yoğun hep dolu t?kvimim
Senle h?rc?y?m?m v?ktimi (h?yır)
Derinlere gömdüm k?lbimi (?h)
Döndü Whitech?pel k?tili (k?til)
Hissediyo'm P?c gibi
İçiyo'm her gün Hennessy
(Thug life, thug life)
Aşırı fevri suçl?rım v?r
Eskiden çok uz?kt?ydı
Şimdi p?rm?k uçl?rımd?
Artık dolu bi' cüzd?nım v?r
P?r?, s?ygı, güç, k?dınl?r
Kurdum bi' sürü düş y?rınl?r için
Bi' sürü düşm?nım v?r
Ceg
When we ride on our enemies (enemies)
Öleceksiniz hepiniz (motherfu*kers die!)
Önümde İzmir denizi (İzmir, İzmir)
Bitince gelir yenisi (doldur, doldur)
İç*yo'm her gün Hennessy (Henny, henny)
İç*yo'm her gün Hennessy (her gün, her gün)
İç*yo'm her gün Hennessy (y? y? y? y?)
Si**mde değil gerisi
Khontk?r
Kısk?nm? beni boşver çok s?n?
Tüm bunl?r l?n ?ltın boynum b?ks?n?
K?f?m düny?, belli b?şlı ort?m?
Gelemem l?n, beni bir?z s?ls?n?
Tüm gözler üstümde, ?ll eyez on me
İster o b?t?yım d?h? en dibine, olm?z homie
K?r?l?r beni ben izlerken denizi (İzmir önümde)
Dönemem ?rk?mı v?r b?n? g?rezi
Öldürmek ister ?m? ben P?c gibiyim
Sedyeden gülen, çukurd?n gelen
P?r?yı seven, k?*t?ğı geçen
Dostunu seçen y?, h?klıyken söven
C?nlıyken gömen y?, t?htın? çöken
Yoo olm?dı dönen yolund?n
Bizden hiçbi' z?m?n olduğund?n f?rkın? v?r
T?tlım f?rkın? v?r, ort?nc? b?k h?v?d?
Hırsım? k?rşı yok ki hiç ş?nsın, yoktu hiç ş?nsın
Ceg
When we ride on our enemies (enemies)
Öleceksiniz hepiniz (motherfu*kers die!)
Önümde İzmir denizi (İzmir, İzmir)
Bitince gelir yenisi (doldur, doldur)
İçiyo'm her gün Hennessy (Henny, henny)
İçiyo'm her gün Hennessy (her gün, her gün)
İçiyo'm her gün Hennessy (y? y? y? y?)
s*ikimde değil gerisi
HENNESSY ŞARKISI HAKKINDA BİLGİLER
Hennessy şarkısı 8 Ocak 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının diğer bilgileri aşağıdaki gibidir:
Prod. by Kid Flash
Mix: Can Paşa & Gökhan Güler
Mastering: Gökhan Güler
Director: Samet Porsuk
DOP: Kerem Emre Kopuz
Gaffer: Ceyhun Okur
Dron: Oğuzhan Yılmaz
Color: Post Brothers
Style: Cansu Altun
Pro by: Badger Film