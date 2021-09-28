ÇEDAŞ'ın desteklediği Enerjinin Yıldızları Projesi'ne Sivas'ta 18 öğrenci daha katıldı - Haberler
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ÇEDAŞ'ın desteklediği Enerjinin Yıldızları Projesi'ne Sivas'ta 18 öğrenci daha katıldı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
ÇEDAŞ'ın desteklediği Enerjinin Yıldızları Projesi'ne Sivas'ta 18 öğrenci daha katıldı

Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında, Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2018 yılında açılan Yüksek Gerilim Sistemleri dalına bu yıl 18 öğrenci daha katıldı.

SİVAS (AA) - Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında, Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2018 yılında açılan Yüksek Gerilim Sistemleri dalına bu yıl 18 öğrenci daha katıldı.

Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'den (ÇEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, elektrik dağıtım sektöründe nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretmek hedefiyle başlatılan Enerjinin Yıldızları Projesi, Sivas'ta 68 öğrenciye ulaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüyle ÇEDAŞ arasında 2018 yılında imzalanan protokolün ardından Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan Yüksek Gerilim Sistemleri dalına 18 öğrenci daha katıldı. Böylece 2018-2021 yılları arasında Sivas'ta "yıldızlar kadrosu"na giren öğrenci sayısı da 68'e ulaşmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, "Enerjinin Yıldızları Projesi"nin, şirketlerinin göz bebeği olduğunu belirtti.

Projeye katılan öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Kıvılcım, "Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde proje başlar başlamaz, çocuklarımızın uygulamalı eğitim alabilmeleri için Yüksek Gerilim Sistemleri Laboratuvarı'nı kurarak okulumuzun hizmetine verdik. Proje çerçevesinde Yüksek Gerilim Sistemleri dalını tercih eden öğrencilerimize staj ve burs imkanı sunarken, mezun olanlara da şirketimizin kapılarını sonuna kadar açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kıvılcım, Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında, Yüksek Gerilim Sistemleri dalını tercih edenlerin, elektrik piyasası dersi başta olmak üzere şebeke bakımı, malzeme eğitimi, havai hat uygulama, iş sağlığı ve güvenliği, aydınlatma, kayıp kaçak, müşteri operasyonları, sayaç ve ölçü sistemleri eğitimi gibi konuları hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrenme fırsatına sahip olduklarını aktardı.

Başarı kriterlerini sağlayan öğrencilere eğitim-öğretim hayatı boyunca ÇEDAŞ tarafından burs verildiğini belirten Kıvılcım, bugüne kadar burs almaya hak kazanan 13 öğrenciye ÇEDAŞ tarafından verilen toplam bursun 115 bin liraya ulaştığını ifade etti.

AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri
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Haber: ÇEDAŞ'ın desteklediği Enerjinin Yıldızları Projesi'ne Sivas'ta 18 öğrenci daha katıldı - Haberler
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