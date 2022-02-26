Çeçen lideri Kadirov'un lüks markaya ait botlarının değeri dikkat çekti

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadirov, Ukrayna işgalinde Putin'in tarafında yer alarak kendi birliklerini göndermişti. Meydanda toplanan askerlerin önünde bir konuşma da yapan Kadirov, "Zelenski, Putin'i arayıp özür dilesin" şeklinde slogan attı.

BOTLARI 22 BİN TL

Konuşmasının ardından objektiflere poz veren Kadirov'un fotoğrafından bir detay sosyal medyadakilerin dikkatinden kaçmadı. Kadirov'un giydiği botların Prada isimli lüks markaya ait 22 bin TL değerinde bir ürün olduğu ortaya çıktı.

KADİROV NASIL LİDER OLDU?

Şeyh Şamil ile başlayan, yaklaşık 2 asırdan fazladır aralıklarla Rus işgaline karşı savaşan, 90'lı yıllarda da Rusya'ya karşı bağımsızlık mücadelesi veren Çeçenistan; Cahar Dudayev, Aslan Mashadov ve Şamil Basayev'in önderliğinde dirense de, bu liderlerin hepsi suikaste kurban gitmişti. Babası gibi Rus yanlısı olan Ramazan Kadirov ise daha sonra Putin tarafından Çeçenistan'ın başına getirilmişti.

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