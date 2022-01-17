Çayıralan Kaymakamı Yıldız, karla mücadele ekiplerini ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çayıralan Kaymakamı Yıldız, karla mücadele ekiplerini ziyaret etti

Çayıralan Kaymakamı Yıldız, karla mücadele ekiplerini ziyaret etti
AA / Abdulbaki Karataş - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Çayıralan Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.

ÇAYIRALAN, YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Çayıralan Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi.

Karla mücadele ekipleriyle bir süre sohbet eden ve çalışmalar hakkında bilgi alan Yıldız, Çayıralan çevresinin Yozgat'ın en çok kar yağışı alan bölgelerden biri olduğundan yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirtti.

Vatandaşın huzur ve refahının yanı sıra kaliteli bir ulaşım hizmeti sunmanın da devletin asli görevlerinden olduğunu aktaran Yıldız, "İlçemizde 3 iş makinesi, 1 kar kürümeli kamyon ve 1 adet 4x4 hizmet aracıyla vatandaşa hizmet veriliyor. Özel idareye ait karla mücadele ekiplerimiz 140 kilometre yol ağında vatandaşın sıcak yuvalarına ulaşabilmeleri ve rahat seyahat edebilmeleri için çalışıyor. Yollarımızı sürekli açık tutmaya çalışıyoruz. Tüm personelimizi özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum." dedi.

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Yarın öğleden sonra başlayacak kar yağışı 24 saat kalacak

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı! Yarın öğleden sonra başlayacak kar yağışı 24 saat kalacak

 Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari'de eğitime kar engeli

 Bolu'da eğitime kar engeli

Bolu'da eğitime kar engeli
AA / Abdulbaki Karataş - Son Dakika Haberleri

Çayıralan, Hisarcık, Yozgat, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title