Çaycuma Müftülüğünde veda yemeği Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğünce Şube Müdürü Erdal Oruçoğlu ile Vaiz Fatma Gök'e veda programı düzenlendi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Müftülüğünce Şube Müdürü Erdal Oruçoğlu ile Vaiz Fatma Gök'e veda programı düzenlendi.

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş ve Çaycuma Müftülüğü personelinin katıldığı veda yemeğinde duygusal anların yaşandı. Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş yaptığı konuşmada; Çaycuma'da yaptığı özverili ve başarılı hizmetlerinden dolayı Erdal Oruçoğlu ve Fatma Gök'e teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının yeni görev yerlerinde de ziyadesiyle devam etmesini diledi.

Ardından Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun yaptığı konuşmasında; "Makamlar baki, insanlar geçici, devlet memurları olarak bunu sık sık yaşıyoruz. Önemli olan geride hoş bir sada bırakabilmek. Benim görebildiğim kadarıyla hocalarımız hoş bir sada bırakabilmiş. Eğer görevinizi layıkıyla yaptıysanız, insanların içlerinde olabildiyseniz, dostluk ve arkadaşlık kurabildiyseniz nereye giderseniz gidin bu bağlar hep sürüyor, kopmuyor. Çaycuma'ya yaptığı hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyor, yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Şube Müdürü Erdal Oruçoğlu ve Vaiz Fatma Gök'de konuşmalarında, görev yaptıkları süre içerisinde beraber çalıştığı başta Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş olmak üzere tüm müftülük personeline teşekkür ederek, Çaycuma Müftülüğü personelinden helallik istedi.

Şube Müdürü Erdal Oruçoğlu; Karabük İli Yenice İlçe Müftülüğüne, Vaiz Fatma Gök ise Bartın İli Amasra İlçe Müftülüğüne vaiz hoca olarak atandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA