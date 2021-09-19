ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası'ndaki Çayboğazı Barajı'ndaki su dip seviyelere indi. Büyük bölümü tarlayı andıran baraj ile ilgili Gömbe Mahallesi Muhtarı Süleyman Kocakehya "İlk kez bu kadar kurak bir dönem yaşadık" dedi.

Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası'ndaki Gömbe ve Elmalı ovalarına hayat veren Çayboğazı Barajı'nın dibi göründü. Kuraklık ve yetersiz yağış nedeniyle barajın kapakları kapatıldığı için iki ovaya da su verilemiyor. Geçen yıllarda Gömbe ve Elmalı ovalarındaki meyve bahçelerine, seralara en az 5 kez su verilen barajdan bu yıl sadece 2 kez su verilebildi. Barajın kapakları ise ağustos ayının sonunda su kalmayınca kapatıldı. 56 milyon metreküp su depolama kapasitesi olan toprak gövde tipindeki barajda, şu an 200-300 bin metreküp arasında su bulunuyor. Kalan su ile baraj gölündeki canlı varlığı sürdürülmeye çalışılıyor. Barajdan Gömbe ve Elmalı ovalarındaki 13 bin 848 hektarlık arazi sulanıyor. Her sulamada yaklaşık 5 milyon metreküp su kullanılıyor.

Barajda balık tutan çiftçi Hüsnü Acar, "Barajda su kalmadı. Kışın kar yağarsa barajımız dolacak. Çiftçimizin yüzü gülecek. Şu anda çiftçimiz rezil durumda" dedi.