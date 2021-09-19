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Çayboğazı Barajı'nın dibi göründü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Haberler | Güncel
Çayboğazı Barajı'nın dibi göründü

ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası'ndaki Çayboğazı Barajı'ndaki su dip seviyelere indi.

ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası'ndaki Çayboğazı Barajı'ndaki su dip seviyelere indi. Büyük bölümü tarlayı andıran baraj ile ilgili Gömbe Mahallesi Muhtarı Süleyman Kocakehya "İlk kez bu kadar kurak bir dönem yaşadık" dedi.

Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası'ndaki Gömbe ve Elmalı ovalarına hayat veren Çayboğazı Barajı'nın dibi göründü. Kuraklık ve yetersiz yağış nedeniyle barajın kapakları kapatıldığı için iki ovaya da su verilemiyor. Geçen yıllarda Gömbe ve Elmalı ovalarındaki meyve bahçelerine, seralara en az 5 kez su verilen barajdan bu yıl sadece 2 kez su verilebildi. Barajın kapakları ise ağustos ayının sonunda su kalmayınca kapatıldı. 56 milyon metreküp su depolama kapasitesi olan toprak gövde tipindeki barajda, şu an 200-300 bin metreküp arasında su bulunuyor. Kalan su ile baraj gölündeki canlı varlığı sürdürülmeye çalışılıyor. Barajdan Gömbe ve Elmalı ovalarındaki 13 bin 848 hektarlık arazi sulanıyor. Her sulamada yaklaşık 5 milyon metreküp su kullanılıyor.

İlk kez bu kadar su kıtlığı çekilen baraj ise tarla görünümü dikkat çekiyor. Şu anda 'su zengini' olarak bilinen Gömbe Yaylası'ndaki kaynaklardan baraja bir damla su gelmiyor. Baraj yatağının özellikle kuzey bölümünün her yerine araçlar inebiliyor. Baraj altında kalan bir yapı ise tam anlamıyla ortaya çıkmış durumda. Barajı en alt bölümüne araçları ile inen vatandaşlar, kalan suda yaşam savaşı veren balıkları tutuyor. Barajın bu şekilde kuruması, gelecek yıllar için de büyük bir tehlikenin haber cisi. Tek umut; kışın Toroslara yağacak kar. Barajın kurumasının nedeni de geçen iki yılda yeterli karın yağmaması olarak görülüyor.

'ARTIK TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR'

Gömbe Mahallesi Muhtarı Süleyman Kocakehya, "İlk kez bu kadar kurak bir dönem yaşadık. Daha önce de yaşandı ama daha önceleri çiftçimize 4-5-6 kere sulama yaptırılıyordu. O yüzden eksiliyordu. Ama bu yıl barajımızın seviyesinin yüksek olmaması dolayısıyla üçüncü sulama suyu zor verildi. Hatta mesafeler açıldı. Daha önce 20 günde veriliyorsa bu bir ay, 40 günü buldu. Çoğu yerlerde üçüncü sulamayı yapamadı. Daha önceleri suyu ile meşhur olan Gömbe'de artık tehlike çanları çalıyor. Barajımız toprak oldu. Önümüzdeki yıllarda bol kar olmasını temenni ediyoruz. Tek umudumuz kar yağışında" diye konuştu.

Barajda balık tutan çiftçi Hüsnü Acar, "Barajda su kalmadı. Kışın kar yağarsa barajımız dolacak. Çiftçimizin yüzü gülecek. Şu anda çiftçimiz rezil durumda" dedi.


Çayboğazı Barajı'nın dibi göründü

Çayboğazı Barajı'nın dibi göründü

Çayboğazı Barajı'nın dibi göründü

Çayboğazı Barajı'nın dibi göründü

Çayboğazı Barajı'nın dibi göründü

Çayboğazı Barajı'nın dibi göründü

Çayboğazı Barajı'nın dibi göründü

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Son Dakika Haberleri
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