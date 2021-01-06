Çaya elektrik verdiler, yüzlerce balık telef oldu
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Çaya elektrik verdiler, yüzlerce balık telef oldu

06.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:22
Çaya elektrik verdiler, yüzlerce balık telef oldu

TUNCELİ'de kimliği belirsiz kişilerce yüksek gerilim hattından çekilerek, Pülümür Çayı'na verilen elektrik nedeniyle yüzlerce balık telef oldu.

TUNCELİ'de kimliği belirsiz kişilerce yüksek gerilim hattından çekilerek, Pülümür Çayı'na verilen elektrik nedeniyle yüzlerce balık telef oldu.

Pülümür ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kırmızıköprü köyü yakınlarında kimliği belirsiz kişilerce, balık avlamak amacıyla yüksek gerilim hattından elektrik çekilerek Pülümür Çayı'na verildi. Aralarında kırmızı benekli alabalık da olan yüzlerce balık telef oldu. Olayı fark eden köy sakinleri duruma tepki göstererek, suya elektriği verenlerin yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

'BUNU YAPANLAR İNSAN OLAMAZ'Yüzlerce balığın telef olduğunu belirten köy halkından Ümit Bayram, "Doğamızdan ne istiyorlar anlamıyorum. Kendini bilmez insanlar suya elektrik vermişler. Bunu yapanlar insan değildir. Buraya biri gübre, biri çöp döküyor, biri de elektrik veriyor. İnsanın elini vicdanına koyması lazım. Baksanıza balıkların derisi yanıp gitmiş. Balığı bir iki tane tutar yersin ama bu neyin nesidir? Bu balığın neslini tüketeceksiniz. İki senedir bu durum yaşanıyor. Bu sene de iki kere yaşandı. Bizim gördüğümüz yerde bu kadar balık var. Su da akıntı olduğu için ölü balıklar 7 kilometreye kadar aşağıya gidiyor" dedi.

- Tunceli
Çaya elektrik verdiler, yüzlerce balık telef oldu
Çaya elektrik verdiler, yüzlerce balık telef oldu
Çaya elektrik verdiler, yüzlerce balık telef oldu
Çaya elektrik verdiler, yüzlerce balık telef oldu
Çaya elektrik verdiler, yüzlerce balık telef oldu
Çaya elektrik verdiler, yüzlerce balık telef oldu
Çaya elektrik verdiler, yüzlerce balık telef oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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