Çavuşoğlu, türk konseyi genel sekreteri baghdad amreyev ile görüştü
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Çavuşoğlu, türk konseyi genel sekreteri baghdad amreyev ile görüştü

Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile görüştüAzerbaycan (DHA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad...

06.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:13
Çavuşoğlu, türk konseyi genel sekreteri baghdad amreyev ile görüştü

Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri ile görüştü

Azerbaycan () - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için 'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile görüştü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Çavuşoğlu, türk konseyi genel sekreteri baghdad amreyev ile görüştü
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