Çavuşoğlu, türk konseyi genel sekreteri baghdad amreyev ile görüştü
Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile görüştüAzerbaycan (DHA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad...
06.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:13
Çavuşoğlu, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile görüştü
Azerbaycan (DHA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu burada Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ile görüştü.
Kaynak: DHA