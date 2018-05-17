Ankara'dan İsrail Büyükelçisine Tepki: Mağduriyet Yaratma Peşinde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Türkiye'den ayrılan İsrail Büyükelçisi'ne tepki göstererek "Mağduriyet yaratma çabasında, ucuz politikalar peşinde" dedi. Çavuşoğlu açıklamasının devamında ise "İsrail Büyükelçisi pekala parasını ödeyip VIP'den geçebilirdi. İsrail'de bizim büyükelçiliğimiz ya da bizler, para ödeyerek geçiyoruz. Büyükelçi VIP'den değil de normal geçişten gittiği zaman ister istemez bu prosedürlere uyacak. Herkes uyuyor, vatandaş da uyuyor. Eğer buna tabi olmak istemiyorsan parasını verip VIP'den geçeceksin" ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNE GÖTÜRÜLMELİ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "İnsanlık suçu için İsrail'in hukuk karşısında hesap vermesi gerekiyor. İsrail'in yaptığı katliam uluslararası ceza mahkemesine götürülmeli, bunu Filistin yapabilir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görünen yine ABD veto edecek, BM Genel Kurulu'nda karar çıkartmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL VIP'I AÇIYORSA BİZ DE AÇIYORUZ"

İsrail Büyükelçisi'ne de tepki gösteren Çavuşoğlu "Mağduriyet yaratma çabasında, ucuz politikalar peşinde" diyerek şu yorumda bulundu:

"İsrail Büyükelçisi özellikle attığı tweetlerle ciddi bir tahrik yaptı. Karşılıklılık esası gereği İsrail'de de Türkiye'de de VIP'den geçmek için belli bir ücret ödemeniz lazım. Biz bunu artık tüm ülkelere uyguluyoruz. O ülkeler bize VIP'i açıyorsa biz de açıyoruz. Para karşılığı açıyorsa para karşılığı. Tam mütekabiliyet. Eğer açmıyorsa açmıyoruz.

İsrail Büyükelçisi, ülkesine dönerken böyle görüntülenmişti.

"BİZİM BÜYÜKELÇİMİZ PARA ÖDEYEREK GEÇİYOR"

İsrail Büyükelçisi pekala parasını ödeyip VIP'den geçebilirdi. İsrail'de bizim büyükelçiliğimiz ya da bizler, para ödeyerek geçiyor.

Büyükelçi VIP'den değil de normal geçişten gittiği zaman ister istemez bu prosedürlere uyacak. Herkes uyuyor, vatandaş da uyuyor. Eğer buna tabi olmak istemiyorsan parasını verip VIP'den geçeceksin.

"UCUZ POLİTİKA BU"

Sanırım burada bilinçli bir geçiş var ki 'Beni mağdur ettiler' demek istedi. Ama ucuz bir politika bu. Tam bunlara yakışan bir yöntem.

Diğer taraftan tabi büyükelçimizi istişare için çektik, onlar göndermediler. Bu adımlar atıldı. Washington'daki büyükelçimiz istişareler için Ankara'ya çağrıldı. İsrail büyükelçimiz de dün geldi, görüştük.

Tabi İsrail ile ilişkileri istediğimiz şartlar yerine getirildiği için normalleştirdik. Ama o zaman da biz çok açık net söyledik ki, bu ilişkileri normalleştirmemiz sizin Filistin'de onların adımını ihlal eden adımlara sessiz kalacağımız anlamına gelmez."