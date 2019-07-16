- Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev tarafından kabul edildi

ÜSKÜP - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Üsküp'te Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zoran Zaev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, Üsküp'te Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zoran Zaev tarafından kabul edildi.

Kaynak: İHA