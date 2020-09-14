Çavdar Tarlasındaki Asi filmi konusu nedir? Çavdar Tarlasındaki Asi oyuncuları kimler? Çavdar Tarlasında Çocuklar konusu nedir?
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Çavdar Tarlasındaki Asi filmi konusu nedir? Çavdar Tarlasındaki Asi oyuncuları kimler? Çavdar Tarlasında Çocuklar konusu nedir?

Çavdar Tarlasındaki Çocuklar kitabının yazarı olan J.D. Salinger'ın hayatını konu edinen Çavdar Tarlasındaki Asi filminin konusu nedir? Çavdar Tarlasındaki Asi oyuncuları kimler? Çavdar Tarlasındaki Çocuklar konusu nedir?

Çavdar Tarlasındaki Asi filmi konusu nedir? Çavdar Tarlasındaki Asi oyuncuları kimler? Çavdar Tarlasında Çocuklar konusu nedir?
14.09.2020 10:41 | Son Güncelleme: 14.09.2020 10:45

Çavdar Tarlasındaki Asi filmi, Çavdar Tarlasındaki Çocuklar adlı eserin yazarı olan J.D. Salinger'ın hayatını konu ediniyor. Amerikan edebiyatının başyapıtları arasında yer alan kitabın yazarının hem kariyeri, hem gençlik yılları hem de kendisine ağır bir travma yaşatan İkinci Dünya Savaşı sırasında cephede verdiği mücadele filmde anlatılmaktadır.

ÇAVDAR TARLASINDAKİ ASİ KONUSU NEDİR?

Çavdar Tarlasındaki Asi, 1951 yılından tam 7 yıl öncesine odaklanıyor. 1951'de yayımlanan 'Çavdar Tarlasındaki Çocuklar' ile ünlenen J.D. Salinger, başka eserler yayımlamayı reddetmiştir. Salinger'ın fikirlerine odaklanmak için 7 yıl öncesinden başlayan film, yanıtlar aramaktadır.

Çavdar Tarlasındaki Asi filmi konusu nedir? Çavdar Tarlasındaki Asi oyuncuları kimler? Çavdar Tarlasında Çocuklar konusu nedir?

J.D. Salinger, şöhretinin zirvesindeyken yeni eserler yayımlamayı reddeden bir isimdir. Film, kısa öykülerini yayımlatmayı isteyen bir genci ve gencin bu tutkusunu kaybetmesinin hikâyesi olarak da değerlendirilebilir. Salinger için ise bu isteksizliğin sebebi de araştırılmaktadır.

Çavdar Tarlasındaki Asi, Kenneth Slawenski'nin "J.D. Salinger: A Life" adlı biyografisinden de ilham almıştır. Film, yönetmen Danny Strong tarafından sinemaya uyarlandı. Yazarın eserleriyle hayatı arasındaki bağlar üzerinde de şekilleniyor.

Çavdar Tarlasındaki Asi filmi konusu nedir? Çavdar Tarlasındaki Asi oyuncuları kimler? Çavdar Tarlasında Çocuklar konusu nedir?

II. Dünya Savaşı'ndan atlatamadığı bir travması bulunan Salinger, şehirden ve insanlardan uzak durmak istemesi nedeniyle 'Holden Caulfield', kontrolden çıkan bir karakter olarak karşımıza çıkmaktadır.

2. Dünya Savaşı'nda asker olarak geçirdiği dönemi bir türlü aklından çıkarmayı başaramamış J.D. Salinger (Nicholas Hoult), buna rağmen genç ve yetenekli bir yazar adayı olarak dikkat çekmektedir. Kısa öykülerinde yarattığı Holden Caulfield karakterini bir romana aktarması ve daha fazla öykü yazması için Columbia Üniversitesi'ndeki hocası Whit Burnett'ın (Kevin Spacey) sürekli onu cesaretlendirip yönlendirmektedir. Bir yandan da Oona O'Neill ile yaşadığı aşk ve yazar olarak kimliğini bulma çabası, genç adamın hayatının en bunalımlı dönemlerinden birini yaşamasına neden olmaktadır.

ÇAVDAR TARLASINDA ÇOCUKLAR KONUSU NEDİR?

İlk olarak 1951 yılında basılan Çavdar Tarlasında Çocuklar kitabı, Salinger'in ilk ve tek romanıdır. Çıktığı zamandan beri yoğun ilgi roman, ergenlik dönemindeki bir çocuğun dünyayı algılayış biçimini bizlere aktarıyor. Yetişkinlerin düzenine karşı olan isyanını başarılı bir dil ile ifade eden kitap, samimi dili ve karakterin içinde bulunduğu duyguların okuyucuya olan yansıması, onu kısa sürede dünya edebiyatı listelerinde ilk sıralara taşıyor.

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