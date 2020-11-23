Çatlayan kaya arasında ağaç büyüdü
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Çatlayan kaya arasında ağaç büyüdü

23.11.2020 10:16 | Son Güncelleme: 23.11.2020 10:21

- Çatlayan kaya arasında ağaç büyüdü Sivas'ın Gürün ilçesinde çatlayan kaya parçaları arasında büyüyen kuşburnu ağacı görenleri şaşırtıyor Sivas'ın Gürün ilçesinde çatlayan kaya parçaları arasında büyüyen kuşburnu ağacı görenleri şaşırtıyor.

- Çatlayan kaya arasında ağaç büyüdü

Sivas'ın Gürün ilçesinde çatlayan kaya parçaları arasında büyüyen kuşburnu ağacı görenleri şaşırtıyor

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde çatlayan kaya parçaları arasında büyüyen kuşburnu ağacı görenleri şaşırtıyor.

Gürün ilçesine uzaklığı 37 kilometre olan Karadoruk köyü yakınlarında çatlayan kaya parçaları arasında büyüyen kuşburnu ağacı görenlerin dikkatini çekiyor. Doğada kendiliğinden yetişen ve meyvesinin birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen kuşburnu ağacının iki kaya parçası arasında büyümesi görenlerin şaşırmasına neden oluyor. Karadoruk köyünde yaşayan Murat Büyükpınar, iki kaya arasında fark ettiği kuşburnu ağacını görünce çok şaşırdığını belirtti. Öte yandan iki kayanın etrafında başka bir ağacın olmaması ise dikkat çekiyor.

Görünce çok şaşırdı

Murat Büyükpınar, iki kaya arasında ağacı gördüğü için çok şaşırdıklarını ifade ederek, " Ben 1952 doğumluyum. Ömrüm hep buralarda geçti. İki kayanın arasında kuşburnu ağacı çıktığından dolayı gerçekten bizde şaşırdık. Tamamen doğa harikası diyelim. Çok güzel bir görüntü. İki kaya arasında ilk defa gördüğüm bir şey. Kendini gizlemiş gibi, bu durum. cenabı Allah istedikten sonra iki taşın arasında, taşın üstünde de yaratır" diye konuştu.

Çatlayan kaya arasında ağaç büyüdü
Çatlayan kaya arasında ağaç büyüdü
Çatlayan kaya arasında ağaç büyüdü
Çatlayan kaya arasında ağaç büyüdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

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