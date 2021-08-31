Catch Jeans Kurucusu Hakan Yurtbaşı Kimdir?

Türkiye'nin son dönemdeki en popüler markalarından olan Catch'in CEO'su Hakan Yurtbaşı merak konusu oldu. Özellikle giyim sektöründe her geçen gün daha fazla söz sahibi olmaya başlayan Cacth Jeans markası dikkatleri üzerine çekiyor. Markanın kurucusu ve yöneticisi Hakan Yurtbaşı da en çok merak edilen isimlerden biri haline geldi.

2004 yılında hazır giyim sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Catch Jeans, Türkiye'de sektörün önemli markalarından biri olarak dikkat çekiyor. Birbirinden başarılı koleksiyonlara imza atan firma, Türkiye'de çok sayıda şube açtıktan sonra hedefini yurt dışına çevirdi. Giyim sektöründe ihracat yapan firmalardan biri olan Catch Jeans, sokak stilini başarıyla uygulamasıyla geniş bir müşteri kitlesine ulaştı.

Catch Jeans CEO'su Hakan Yurtbaşı Kimdir?

Giyim sektörünün en popüler markalarından biri olarak gösterilen Catch Jeans kurucusu Hakan Yurtbaşı, İstanbul'da dünyaya geldi. 2005 yılında Central Saint Martins Londra moda akademi mezunu olan Hakan Yurtbaşı bu eğitiminden hemen sonra sektöre atıldı. Giyim sektöründe Türkiye'nin önemli markalarından birini kurmak için harekete geçen genç iş insanı, 2007 yılından bu yana Catch Jeans markasının başındaki isim oldu.

Giyim sektöründe uluslararası kalitede ürün imalatıyla yeni trendler yaratan marka, Türkiye'nin 7 bölgesinde de başarılı bir satış performansı gösterdi. Ülkede özellikle sokak giyiminin gençler arasında çok popüler olduğu kentlerde Franchise ile bayilikler açan Catch Jeans kaliteli kumaş seçimleriyle öne çıkıyor. Ayrıca en ileri teknoloji ve trendlerde yıkamaları ve kendine has tasarımlarla dikkatleri üzerine çeken Catch Jeans özellikle genç kitle tarafından büyük beğeni topluyor ve tercih ediliyor.

"Giyim Sektöründe Teknolojinin Öncüsüyüz"

Dünyanın pek çok bölgesinde mağazaları bulunan Catch Jeans'ın kurucusu Hakan Yurtbaşı, teknolojik gelişmelere ayak uydurduklarını dile getirdi. tekstil sektörü, teknolojik gelişmelerden beslenerek eşsiz tasarımların inşa edilebildiği bir alan haline gelince teknoloji kullanımı konusunda da önemli atılımlar yapıldı. Bunlar arasında yer alan Catch Jeans teknolojik imkanları en efektif şekilde kullanarak inovatif fikirlerle sektörü yeniden dizayn ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hakan Yurtbaşı "Giyim sektöründe teknolojinin öncüsüyüz" diyerek e-ticaret sektörünün öncülerinden biri haline geldiklerini söyledi.

Kaynak: Bültenler