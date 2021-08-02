ÇATALCA'MIZDA BİR PROJENİN DAHA AÇILIŞINDA GERİ SAYIM

Çatalca'mıza hizmet yolunda mesai saati kavramını tanımayan ve makamından çok sahada ilçemize kazandırmaya çalıştığı proje şantiyelerimizi ve halkımızın arasında çalışmalarına devam eden Başkanımız Mesut Üner'in bu seferki durağı vizyon projelerimizden biri olan Çanakça Sosyal Tesislerimiz oldu.

Çatalca'mıza hizmet yolunda mesai saati kavramını tanımayan ve makamından çok sahada ilçemize kazandırmaya çalıştığı proje şantiyelerimizi ve halkımızın arasında çalışmalarına devam eden Başkanımız Mesut Üner'in bu seferki durağı vizyon projelerimizden biri olan Çanakça Sosyal Tesislerimiz oldu.

Çatalca'mıza hazırladığı projeleri kağıt üzerinden alıp hayata geçirmeye başlayan Başkanımız Mesut Üner, tüm projelerimizin detaylarını yerinde ziyaretlerle durmaksızın denetlemesiyle ilçe halkımızın gönüllerinde taht kurdu. Aynı zamanda mesleği Mimar olan Başkanımız Mesut Üner, her proje şantiyesinde olduğu gibi Çanakça Sosyal Tesislerimizde de yapılan çalışmaların en ince detaylarına varana kadar bizzat ilgilenerek, çalışanlarımıza tecrübeleriyle yön verdi.

Çanakça Sosyal Tesislerimizdeki yerinde denetimler sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Çanakça Mahallemizde yapımını çok büyük oranda tamamladığımız Sosyal Tesislerimizde devam eden çalışmalarımızı yerinde denetleyerek, alın teri döken mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diledik. Çanakça Sosyal Tesislerimiz sadece Çatalca'mızın değil tüm İstanbul'un çekim merkezi olacak. Sosyal yaşam alanımızda en güzel günlerinize şahitlik edecek kır düğün salonları, piknik alanları ve restoranlar bulunmaktadır. İlçemize kazandırdığımız Çanakça Sosyal Tesislerimiz Çatalca halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Çatalca halkımız için gece-gündüz demeden çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

Kaynak: Habermetre