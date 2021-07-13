Çatak'ta taksi durağı açıldı

Van'ın Çatak ilçesinde taksi durağı açılışı yapıldı.

Van'ın Çatak ilçesinde taksi durağı açılışı yapıldı.

İlçe merkezinde düzenlenen açılış programına Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntop, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alican Arslan ve Tabur Komutanı Yüzbaşı Volkan Kuyucugil katıldı.

Kaymakam Akbulut, yaptığı konuşmada, Çatak'a her geçen gün daha fazla ziyaretçinin geldiğini söyledi.

Taksilerin ilçeye gelen misafirlere hizmet vereceğini belirten Akbulut, şunları kaydetti.

"Vatandaşlarımız köyden ilçeye tek sefer yapan köy minibüslerini kullanıyordu. Sabah köylerinden ilçeye gelenler işlerini bitirdikten sonra aynı minibüslerle dönüyordu. Minibüsleri kaçırdıkları zaman saatlerce yürümek zoruda kalıyorlardı. Taksici esnafımız bu eksikliği giderecek. Hizmete açtığımız bu durak ilçemizin ilk taksi durağı oldu. Hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüdayi Gümüş