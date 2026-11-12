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Denizli Pamukkale'de haber alınamayan genç adam aracın arka koltuğunda ölü bulundu

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Denizli Pamukkale'de haber alınamayan genç adam aracın arka koltuğunda ölü bulundu Haber Videosunu İzle
Denizli Pamukkale'de haber alınamayan genç adam aracın arka koltuğunda ölü bulundu
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Denizli Pamukkale'de bir süredir haber alınamayan genç adam, ağabeyi tarafından boş arazideki aracın arka koltuğunda ölü bulundu. Sağlık ekipleri genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi; cansız bedeni ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan genç adam, ağabeyi tarafından boş araziye park edilmiş aracının arka koltuğunda ölü bulundu.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 36 yaşındaki Arif Oruç'tan dün geceden itibaren haber alamayan yakınları kendisini aramaya başladı. Ailesinin endişelenmesi üzerine ağabeyi A.O. da kardeşini bulmak için çevrede arama yaptı. Arama çalışmaları sırasında kardeşine ait 20 Y 5523 plakalı hafif ticari aracı boş bir arazide bulan ağabey, aracın kapısını açtığında Arif Oruç'u arka koltukta hareketsiz halde buldu. Kardeşine uzun süre seslenen ancak yanıt alamayan ağabey, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 36 yaşındaki makine mühendisi Arif Oruç'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çevrede inceleme başlattı. Oruç'un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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