Casper'dan iki yeni tablet

06.11.2019 10:51 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:51

Teknoloji markası Casper, iki yeni tableti Casper L20'yi ve Casper S20'yi tüketicilerin beğenisine sundu.

Ürün gamını genişletmeye devam eden Casper'ın iki yeni tableti Casper L20 ve Casper S20, kullanıcılarla buluştu. Casper L20'de güçlü 8 çekirdekli ve 2.0 GHz hızındaki Octa-Core Helio P23 işlemci bulunurken, Casper S20 4 çekirdek ARM Cortex-A53 işlemcisiyle performanstan ödün vermiyor. Casper tablet serisinin iki yeni üyesi L20 ve S20'de 1920x1200 çözünürlük, 10.1 ekran boyutu ve FHD özelliği ile görsel ve video deneyimi sunan geniş bir ekran bulunuyor. Ayrıca her iki tablet de sahip oldukları en güncel işletim sistemi Android 9.0 Pie sayesinde kullanıcı deneyimini direkt etkileyebilecek özelliklere ve içeriklere sahip.

Casper L20'nin dikkat çeken diğer özellikleri arasında 7000 mAh güçlü batarya, hızlı bağlantı sağlayan 3 GB RAM desteği ve 64 GB yüksek boyutlu dahili hafıza yer alırken; Casper S20'de 6600mAh batarya kapasitesi, 3GB RAM ve 32GB dahili hafıza bulunuyor. Casper L20'nin çevrimdışı GPS navigasyon, 4.5G LTE desteği, Type C USB bağlantı, çift bant ve 802.11a/b/g standartlarındaki kablosuz ağ alıcısı gibi özellikleri ise tabletteki iddiasını ortaya koyuyor.

10.1" FULL HD EKRAN

Casper L20, 10.1" ekran boyutuyla Casper tablet ailesinin en yüksek görüntü kalitesine sahip modeli. 16: 10 en boy oranına sahip tablet, iş hayatında ve kişisel kullanımda dokümanlar üzerinde rahatlıkla çalışma imkanı sunarken kullanıcıların görsel ve video deneyimini ikiye katlıyor. Casper L20'nin IPS ekranı Full HD kalitesinde görüntü sağlıyor ve 1920x1200 çözünürlük çalışırken, oyun oynarken, sosyal medyada gezinirken veya video izlerken çok daha fazla ayrıntının görünür olmasını sağlıyor. Casper L20'nin 350 nit parlaklık sağlayan ekranında bulunan full laminasyon ise açık alanlarda veya aydınlık ortamlarda ekran parlamalarının önüne geçerek, çok daha net görünürlük sunuyor.

AKICI PERFORMANS & YÜKSEK DAHİLİ DEPOLAMA

Casper L20'de bulunan 8 çekirdekli ve 2.0 Ghz hızındaki Octa-Core Helio P23 işlemci, 3GB RAM ile entegreli bir şekilde çalışarak çoklu işlemleri hızla yapabiliyor. 64 GB dahili hafızası bulunan Casper L20'de 20 yüksek çözünürlüklü film veya 12.000 müzik dosyasını saklamak mümkün. Öte yandan Micro SD kart ile 128 GB'a kadar hafızası artırılabilen L20, sayısız fotoğraf video ve uygulamayı depolama fırsatı sunuyor.

UZUN ÖMÜRLÜ BATARYA

Casper L20, kullanıcıların en fazla şikayetçi olduğu pil ömrü sorununu çözüyor. 7000 mAh batarya kapasitesi bulunan Casper L20, günlük işlerde, oyun oynarken veya fotoğraf çekerken, kullanıcıların batarya endişelerini ortadan kaldırıyor. Ayrıca Casper L20'nin sahip olduğu en güncel Android 9.0 işletim sistemi de kullanıcılara pil ömrünü iyileştirme ve zamandan tasarruf gibi kolaylıklar sağlıyor.

METAL YÜZEY VE FULL LAMİNASYON

Tasarımında ön ve arka yüzde bulunan metal kaplama ve full laminasyon ilgi çeken ilk detaylardan. Metal yüzey Casper L20'ye şık ve zarif görünüm katarken full laminasyonun sağladığı dayanıklı yapı ise cihazı uzun yıllar kullanmayı mümkün kılıyor.

4.5G SIM, ÇEVRİMDIŞI GPS NAVİGASYON VE TYPE C USB BAĞLANTI

Casper L20, 4.5G desteğinin yanı sıra telefonun çekmediği doğal şartlarda bile navigasyon kullanım imkanı sağlayan ve lokasyon verilerini en doğru şekilde alan GPS çipine sahip. Öte yandan hız ve menzil açısından performans artışı sağlayan çift bant ve 802.11a/b/g/n standartlarındaki kablosuz ağ alıcısı ile günümüzün en yüksek teknolojilerini kullanıcılara cömertçe sunuyor. USB Type-C girişi ise yüksek boyutlu fotoğrafları, videoları, belgeleri, filmleri veya müzik arşivini birkaç dakika içerisinde hem kolay hem de güvenli bir biçimde aktarmayı mümkün kılıyor.

FONKSİYONELLİĞİ TAMAMLAYAN AKSESUARLAR

Casper L20, kutusundan oldukça kullanışlı bir kılıfla çıkıyor. Casper L20'nin özel kılıfı, tableti korumanın yanında masa üzerinde çalışırken stand şeklinde kullanabilme kolaylığı sağlıyor. Şık tasarımıyla göz dolduran kılıf, cihazı koruyarak uzun ömürlü olmasını sağlarken kullanıcılara konforun yanı sıra hoş bir görsellik katıyor.

GÖZ ALICI VE HAFİF CASPER S20

Casper tablet ailesinin bir diğer yeni üyesi Casper S20, geniş ekranı ile kullanıcıların görsel ve video deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. 16: 10 en boy oranı ve 10.1" geniş ekran boyutuna sahip Casper S20, 1920 x 1200 Full HD çözünürlüklü ekranıyla, görsel içerikleri çok daha canlı ve net gösteriyor.

Casper S20'de bulunan en güncel 64-bit 4 çekirdek ARM Cortex-A53 MPCore, 3D graphics (OpenGL ES 3.1) ve güçlü MT 8163 işlemci, harika performansında en büyük paya sahip bileşen olarak öne çıkıyor. Ayrıca Casper S20'nin sahip olduğu en güncel Android 9.0 işletim sistemi, yapay zeka odaklı yenilikler sağlayarak daha akıllı, daha verimli ve kişiye özel bir kullanıcı deneyimi yaşatıyor. 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza sunan Casper S20'nin 6600 mAh batarya kapasitesi ise kullanıcıların batarya endişelerini ortadan kaldırıyor. Casper S20, ortalama bir kullanıcı için kesintisiz bir tam günlük kullanım ömrü sunabiliyor.

CASPER L20 TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

İşlemci : 2.0GHz Octa-Core Helio P23 işlemci

İşletim Sistemi : Android 9 Pie

Ekran : 10.1" FHD IPS

Ekran Çözünürlüğü : 1920x1200

RAM : 3 GB

Depolama : 64 GB dahili, 128 GB microSD hafıza kart kapasitesi

Kamera : 8MP arka kamera, 2MP ön kamera

Boyut ve Ağırlık : 241.3mm x 171.7mm x 9.7mm - 551 gr

Pil : 7000 mAh

Renk : Uzay Grisi

Bağlantılar : Type C USB/4.5G Sim desteği/ Çevrimdışı GPS/ 802.11.a/b/g/n kategorisi wifi (Dual 2.4/5GHz)

Kutu içeriği : Koruma kılıfı, Sarj Adaptörü, Type C Şarj Kablosu

Casper S20 Teknik Özellikleri:

İşlemci : 1.5GHz Quad-Core MT8163 İşlemci

İşletim Sistemi : Android 9 Pie

Ekran : 10.1" FHD IPS

Ekran Çözünürlüğü : 1920x1200

RAM : 3 GB

Depolama : 32 GB dahili, 128 GB microSD hafıza kart kapasitesi

Kamera : 5MP arka kamera, 2MP ön kamera

Boyut ve Ağırlık : 241.3mm x 171.7mm x 9.3 mm - 510 gr

Pil : 6600 mAh

Renk : Uzay Grisi, Gümüş

Bağlantılar : GPS/GLONASS/BeiDou/ WiFi 2.4GHz/5GHz bağlantısı

Kutu içeriği : Koruma kılıfı, Sarj Adaptörü, Micro USB Şarj Kablosu

(İHA)

Kaynak: İHA