Casim Ozan Çeltik kimdir? Berfin Özek ve Casim Ozan Çeltik olayı nedir?

Eski sevgilisi Casim Ozan Çeltik tarafından yüzüne asit dökülerek zarar gören Berfin Özek olayı gündemde yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda Casim Ozan Çeltik kimdir? Berfin Özek ve Casim Ozan Çeltik olayı nedir? sorularının yanıtları merak ediliyor.

Casim Ozan Çeltik kimdir? Berfin Özek ve Casim Ozan Çeltik olayı nedir? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yerini alıyor.

BERFİN ÖZEK OLAYI NEDİR?

Berfin Özek, 15 Ocak 2019 yılında o zaman birlikte olduğu sevgilisi Casim Ozan Çeltik tarafından yüzüne asit dökülerek acımasız bir saldırıya uğramıştı.

2020 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde yüzüne asit döken ve bu suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetinden vazgeçen Berfin Özek konuştu. Avukatının "Kandırıldı" sözlerine tepki gösteren Özek, "Ben hakkımı helal ettim ona. Onu çok seviyorum, o da beni çok seviyor" dedi.

CASİM OZAN ÇELTİK KİMDİR?

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Berfin Özek, 15 Ocak 2019 tarihinde okuldan eve dönerken sevgilisi Casim Ozan Çeltik tarafından önü kesilmiş ve yüzüne asit atılmıştı. Olayın ardından 13 yıl hapis kararı verilen erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik hakkında Berfin Özek bugün şikayetinden vazgeçti. Berfin Özek 7 Ocak 2020 tarihinde görülen davada gülmenin kendisi için ne kadar zor olduğunu duruşma sırasında elinin ve ayağının titrediğini açıklamış hesap sormak istedim açıklamasında bulunmuştu. Berfin Özek duruşmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada verilen cezayı yetersiz bulduğunu açıklamıştı.

BERFİN ÖZEK ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek, (20) yüzüne asit döken ve bu suçtan 13 yıl hapis cezasına çarptırılan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23) hakkındaki şikayetinden vazgeçti. 'Ozan'ı seviyorum onunla evlenmek istiyorum, bu yüzden şikayetimden vazgeçiyorum' diyerek şikayetini geri çeken Berfin Özek'i dava sürecinde büyük destek veren İskenderun Kadın Platformu, yaptığı açıklamada, "Öldüren sevgi istemiyoruz,' şiarımıza ters düştüğünden, bu saatten sonra Berfin Özek ile ilgili hiç bir çalışmada yer almayacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz" dedi.

TEPKİ GÖSTERMİŞTİ, ŞİKAYETİNİ ÇEKTİ

Casim Ozan Çeltik'e verilen cezayı yetersiz bulan Berfin Özek ise karar sonrasında yaptığı açıklamada, "Verilen ceza çok kısa bir süre, benim acılarıma eş değer mi? Sorarım size, benim acılarıma eş değer mi? O kadar kıvrandım, gözlerim görmüyor, yemek yiyemiyor, nefes alamıyordum. Hatta konuşamıyordum. Davanın peşini bırakmayacağım. Eski güzelliğimi bana verebilecekler mi? Hayır. Gözlerim gitti, gözlerim görmüyor. Bir gözüm yüzde 30 görüyor. Bulanık görüyorum, kitap okuyamıyorum, uzağı seçemiyorum" demişti.

İki gün önce Berfin Özek, davanın görüldüğü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek Casim Ozan Çeltik hakkındaki şikayetini geri aldı.

"KANDIRILMIŞ OLSAM YARDIM İSTERDİM"

Bu arada Berfin Özek, kandırıldığı için şikayetini geri çektiğini öne süren avukatı Mehtap Sert'e sosyal medya hesabından cevap verdi. Özek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İçimdeki duygularımı tüm içtenliğimle anlattığım, Avukat Mehtap Sert telefondan onu engellediğimi söylemiş. Benim kandırıldığımı söylüyor, beni kandırmış olsalar ben ona duygularımı değil, kandırılmış olduğumu anlatır yardım isterdim. Herkes bir şey söylüyor, kandırılmış vs. bunların hiç doğruluk payı yoktur. Gerçek olan tek şey sevgimdir. Sevginin her şeyin üstesinden geleceğine inanıyorum. O kadar kötü yorumlar okudum ki, sözde benim mutluluğumu isteyen kişiler bunlar. Mutluluk isteyenler beddua yerine dua etmeli. Unutmayalım ki Allah'ın katında affeden insanlar, en yüce insanlardır. Şunu asla inkar etmem zaten, paylaştığım mesajlarda göreceksiniz. Yapılan iyilikleri görmezden gelemem ama çoğu insanlar yaptığı iyilikleri başıma kalktı. Bu da beni çok üzdü. Yalan haberler gördükçe bu açıklamayı yapmak durumunda kaldım. Beni anlayacak ablam var diyordum, maalesef beni üzdü. Bu saatten sonra benim hakkımda tek kelime yalan haber, kötü haber vs. yapanların hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Beni bu paylaşıma mecbur bıraktılar. Hoşça kalın."

"OZAN İLE ÇOK MUTLUYDUK, HAKKIMI HELAL ETTİM"

Özek, bir süre sonra anlık yazıştığı bir uygulamada avukatı Mehtap Sert ile şikayetinden vazgeçmeden önce yaptığı konuşmayı yayınladı. Özek'in, Casim Ozan Çeltik'i sevdiğini söylediği bir mesajında, şu görüşlere yer verdiği görüldü:

"Mehtap Abla, söze nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Canım çok yanıyor ve hiç iyi değilim. Her konuda yardımcı oldun, olmaya da devam ediyorsun. Her şeyi sana anlatmak bir orta yol bulmak istiyorum. Yalvarıyorum sana bana yardım et. Müsait olunca yüz yüze de konuşalım. Şimdilik aramızda sır olarak kalsın sadece. İkimiz bilelim kimseye söyleme lütfen. Konu Ozan, abla ben onu çok seviyorum. Ben onu içimden atamadım. Onu düşünmediğim bir saniye bile geçmedi. En başta keşkelerim çok oldu. Biz Ozan ile çok mutluyduk. O kadar çok özledim ki canım çok yanıyor. Biz Ozan ile konuşuyoruz. 5-6 ay oldu mektuplaşıyoruz. Şöyle başladı mektuplaşmamız; gelinleri yazmıştı, yüz yüze görüştük, konuştuk. Ozan bana mektup yazdı, pişmanlığını dile getirdi. Birçok kez mektup yazmış, yırtmış nasıl bir tepki vereceğimi bilememiş o yüzden göndermemiş. (Ozan) şöyle yazdı; 'Hakkını bana helal et ne olursun, buradan çıkmak hiç umurumda değil. Sadece bana hakkını helal et'. Ben hakkımı helal ettim abla ona. Onu çok seviyorum o da beni çok seviyor. Ben onu affediyorum. Abla o orada dört duvar arasındayken benim içim rahat değil. Ailesi perişan, sayfalarca mektup yazdık birbirimize. Bizi ayırmak isteyen çok oldu."