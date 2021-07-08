Çarşamba ilçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin fotoğrafları, "Dikey Bahçe Projesi"nde anlatılıyor
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Çarşamba ilçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin fotoğrafları, "Dikey Bahçe Projesi"nde anlatılıyor

Çarşamba ilçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin fotoğrafları, 'Dikey Bahçe Projesi'nde anlatılıyor
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Çarşamba Belediyesi tarafından ilçenin tanıtımına katkı sunmak ve değerlerini aktarmak amacıyla "Dikey Bahçe Projesi" hayata geçirildi.

Çarşamba Belediyesi tarafından ilçenin tanıtımına katkı sunmak ve değerlerini aktarmak amacıyla "Dikey Bahçe Projesi" hayata geçirildi.

Dikey Bahçe Projesi kapsamında tarihi Çarşamba evi, Ordu Köyü Camisi, Göğceli Çivisiz Cami, tarihi yel değirmeni, anıt ağacı, sekiz köşe kasket ve yumurta topuk ayakkabı gibi ilçenin kültürel değerlerinin yanı sıra Yıldıray Çınar, Ali Fuat Başgil, Mustafa Kemal Güneşdoğdu ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Çarşamba'ya gelişinde çekilmiş fotoğrafları, Çarşamba Fen Lisesi'nin duvarına konuldu.

İlçenin tanıtımına katkı sunmak amacıyla hazırlanan belgesel videolar, barkodları da eklenerek vatandaşların konu hakkında daha fazla bilgi edinmesine olanak sağlanacak.

Belediye Başkanı Halit Doğan, Dikey Bahçe Projesi ile ilçenin hafızasını oluşturduklarını belirterek, "Çarşamba'mız tarihi ve kültürel olarak birçok unsura sahip. Oluşturduğumuz duvarda ilçemizin önemli unsurlarının bir bölümünü de olsa sergileme fırsatı bulmuş olduk. Bir nevi ilçemize dışarıdan gelen turistlerin, 'Çarşamba'da meşhur olarak neyiniz var?' sorusunu yanıtlamış oluyoruz." dedi.

Vatandaşların projeyi çok beğendiklerini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Gidip geldikçe fotoğraf çekip paylaşıyorlar. Bizi de sosyal medyada etiketliyorlar, oradan görme fırsatı buluyoruz. En başından beri tek gayemiz ilçemizi daha iyi tanıtmak, Çarşamba'mızın değerlerini herkesin görmesini sağlamaktı. Bu manada önemli şahsiyetlerimiz ve ilçemizin değerli unsurlarını yansıtan bu duvar, hemşehrilerimiz tarafından büyük ilgi görüyor. İnşallah daha güzel projelerle her gün bir öncekinden daha güzel işler yaparak ilçemizin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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