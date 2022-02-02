Çarşamba günleri hangi diziler var? Çarşamba günü hangi diziler yayınlanıyor? Çarşamba akşamı dizileri...

Çarşamba günleri hangi diziler var sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Çarşamba günü hangi diziler yayınlanıyor? Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 2 Şubat yayın akışı Bugün hangi diziler var? 2 Şubat Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 2 Şubat Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 31 Ocak Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

2 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Yargı (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Söz

18:30 Star Ana Haber

20:00 Annemizi Saklarken

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber

20:00 Kanunsuz Topraklar

00:15 Mahkum

TRT1 YAYIN AKIŞI

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 112 Acil Çağrı

21:30 Yarının Sınırında (Yabancı Sinema)

23:40 Seneye Bu Zamanlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çöpçüler Kralı (Yerli Sinema)

21:45 Şaban Oğlu Şaban (Yerli Sinema)

23:45 Banker Bilo (Yerli Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

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