Çarpıntı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan yapım, OGM Pictures imzasını taşıyor ve yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in yaptığı dizinin senaryosunda ise Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice gibi güçlü kalemler bulunuyor. İlk bölümüyle Pazar akşamı seyirciyle buluşacak olan "Çarpıntı", ekran sonrasında tek parça olarak da izlenebilecek. Peki, büyük ilgi gören dizinin 3. bölüm fragmanı yayımlandı mı?

ÇARPINTI 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin merakla beklenen 3. bölüm fragmanı, Star TV'nin resmi kanalları üzerinden izleyiciyle buluştu. Yeni tanıtımlar da tek parça halinde erişime açılarak dizinin heyecanını daha da artırdı.

ÇARPINTI DİZİSİNİN HİKAYESİ

"Çarpıntı", kalp yetmezliğiyle mücadele eden Aslı Güneş'in (Lizge Cömert) duygu yüklü mücadelesini konu alıyor. Annesi Hülya (Deniz Çakır), üç çocuğunu tek başına büyütürken hem maddi hem de manevi zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Aslı'nın nakil sonrası değişen hayatı, aileler arasındaki çatışmalar ve sürpriz şekilde gelişen aşk öyküleri dizinin temelini oluşturuyor.

ÇARPINTI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Kalp nakli için sıra bekleyen Aslı, annesi Hülya ve kardeşleriyle birlikte mütevazı bir yaşam sürmektedir. Ancak sevgilisinin annesi Sevim'in sözleriyle büyük bir sarsıntı yaşar ve fenalaşır. Bu sırada zengin Alkan Ailesi'nin kızı Melike geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeder. Reyhan ve tüm aile bu kaybın derin acısını yaşarken, Aslı hastanede gözlerini açtığında Melike'nin kalbiyle ikinci bir hayata adım atar.

Reyhan, kızının kalbini taşıyan Aslı'ya sıkı sıkıya bağlanırken, Hülya bu durumun aileleri için bir şans kapısı olduğunu düşünür. Ancak bu, anne-kız arasında gerilime neden olur. Öte yandan Alkan ailesinin oğlu Aras, Aslı'nın varlığını kabullenmekte zorlanır fakat bu mesafe, zamanla ikili arasında farklı bir yakınlaşmanın başlangıcına dönüşür.

ÇARPINTI OYUNCU KADROSU

Dizide deneyimli oyuncular ile genç yetenekler aynı ekipte buluşuyor. Kadroda Deniz Çakır, Kerem Bürsin, Lizge Cömert, Sibel Taşçıoğlu, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş yer alıyor.