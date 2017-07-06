Carlos Kameni: "Soyunma Odasını Volkan Gibi Bir Efsaneyle Paylaşmak Çok Keyifli Olacak"

"Volkan'a ve Mehmet Topal'a teşekkür etmek istiyorum. Kollarını sonuna kadar açarak karşıladılar beni"



"Teknik ekibin istekleri doğrultusunda katkı sağlayacağım"



"Güzel bir rekabet olacaktır"



"Buranın büyümesi için neler yapacağımı düşüneceğim"



"Burada çok fazla kupa kazanmayı hedefliyorum"



Uğur DEMİRKIRDI - Mustafa AKIN - Tezcan SOLMAZ / Düzce, -



Fenerbahçe'nin İspanya'nın Malaga takımından renklerine bağladığı kaleci Carlos Kameni, Topuk Yaylası'nda kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Asbaşkan Önder Fırat, "Kameni gibi yıldız bir oyuncuyu, hepimizin bildiği, kendisini ispatlamış bir kaleciyi kulübümüzün renklerine bağlamaktan dolayı mutluyuz. Kendisi sadece kaliteli bir futbolcu değil, mücadeleci bir ruha sahip karakterli bir kaleci. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ve inşallah Kameni'yle de şampiyonluklar yaşamayı umuyorum" dedi.



"TEKNİK EKİBİN İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA KATKI SAĞLAYACAĞIM"



Fenerbahçe'nin parçası olmanın keyif verici olduğunu dile getiren Kameni, "Fenerbahçe'yle ilgili görüşlerim pozitifti ve buraya gelmeden önce de takip ediyordum. Dünyanın en büyük kulüplerinden birisine geldim. Takıma katkı sağlamak için gayret göstereceğim. Teknik ekibin istekleri doğrultusunda katkı sağlayacağım. Burada uzun yıllardır forma giyen Volkan'a, Mehmet Topal'a teşekkür etmek istiyorum. Kollarını sonuna kadar açarak karşıladılar beni. Daha önceki yıllarda burada Yobo, Webo ve Sow gibi birçok Afrikalı oyuncu forma giydi. Fransızca konuşan çok isim olduğu için adaptasyon sürecini de kısa sürede atlatacağımı düşünüyorum. Dualarım, her şeyin iyi gitmesi yönünde" dedi.



"GÜZEL BİR REKABET OLACAKTIR"



Soyunma odasını Volkan gibi bir efsaneyle paylaşmanın çok keyif verici olduğunu ve rekabetin kendileri açısından kazanç sağlayacağını ifade eden Kameni, "Herkes oynamak istiyor. Eğer biz kaleyi iyi kapatırsa iyi sonuçlar mutlaka gelecektir. Güzel bir rekabet olacaktır. Ama ben onun değerini çok iyi biliyorum ve bu kulüp için neler yaptığını da biliyorum. Ben burada sadece Volkan'a yardımcı olmak için değil, diğer genç kalecilere de yardımcı olmak için bulunuyorum. Hepimiz burada Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele ediyoruz" diye konuştu.



"BURANIN BÜYÜMESİ İÇİN NELER YAPACAĞIMI DÜŞÜNECEĞİM"



Samuel Eto'o'nun kendisi ile ilgili sözlerine teşekkür eden Kameni şöyle konuştu: "Benim buraya geliş sebebim başarılı olmak. Buranın büyümesi için neler yapacağımı düşüneceğim. Hedeflerimi hep yüksek koyarım. Burada da böyle olacak. Burada çok fazla kupa kazanmayı hedefliyorum. Tek düşüncem, bu taraftarlara güzel zamanlar yaşatmak. Uzun yıllar gol yememeye çabalayan takımlarda forma giydim. Ama şimdi çok büyük bir takıma geldim. Benim için farklı bir durum. Teknik heyetimiz, kaleci antrenörümüz ve takım arkadaşlarımla yapacağımız çalışmalar çok önemli olacak. Karşılaşmalar öncesinde özel çalışmalar yapacağız. Maçtan maça kendimizi adapte etmeliyiz."



Düzenlenen imza törenlerinin ardından Volkan Demirel, Hasan Ali Kaldırım, Nabil Dirar ve Carlos Kameni, yönetim kurulu üyeleri Mahmut Uslu, Ali Yıldırım, Önder Fırat ve Nihat Özbağı ile birlikte basın mensuplarına poz verdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Önder Fırat'ın açıklamaları



-Kameni'nin açıklamaları



-Volkan Demirel'in detayları



-Fotoğraf çekimi