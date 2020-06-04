Caretta carettalar Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Caretta carettalar Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı

Caretta carettalar Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı Kentteki 5 üreme merkezinden biri olan Kazanlı sahiline deniz kaplumbağaları için uyarıcı tabelalar dikildi Nesli koruma altında bulunan caretta carettalar, Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı.

04.06.2020 18:36 | Son Güncelleme: 04.06.2020 18:41

Caretta carettalar Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı

Kentteki 5 üreme merkezinden biri olan Kazanlı sahiline deniz kaplumbağaları için uyarıcı tabelalar dikildi

MERSİN - Nesli koruma altında bulunan caretta carettalar, Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı. Kentteki 5 üreme merkezinden biri olan Kazanlı sahiline çıkan carretta carettalar, gece yarısı yumurtalarını bıraktıktan sonra yeniden Akdeniz'in derin sularına döndü.

Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahilleri, bu yıl da caretta carettaları ağırlıyor. Merkez Akdeniz ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kazanlı ve Adanalıoğlu sahilleri de caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının koruma altına alındığı önemli üreme alanları arasında yer alıyor.

Doğdukları sahile yıllar sonra geri döndüler

Deniz kaplumbağaları, 25 yıl sonra okyanusları aşarak doğdukları Kazanlı ve Adanalıoğlu kumsallarına geri dönüp yumurtalarını bırakmaya başladı. Sadece Kazanlı sahilinde, son 15 gün içinde 32 caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası yuvası tespit edildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da deniz kaplumbağalarının üreme alanlarından biri olan Kazanlı kumsalını ziyaret ederek, nesli tehlike altında olduğu için tüm dünyada koruma altına alınan caretta carettaların üreme alanlarına koruyucu tabelalar dikti.

"Farkındalık oluşturacağız"

Deniz Kaplumbağalarının açtıkları yuvalarda yumurtlamalarına da tanıklık eden Gültak, "Bu sahillerimize diktiğimiz tabelalar sayesinde farkındalık oluşturmak istiyoruz. Sahile gelip gezecek vatandaşlarımıza burada yuvalar olduğunu bildireceğiz ki, bu yuvalarımız bozulmasın. Yavrularımız en sağlıklı şekilde Akdeniz sahillerinden okyanuslara açılsınlar diye bu uyarıcı tabelaları dikeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığımızla da işbirliği yaparak, deniz kaplumbağalarının nesillerinin devamı için belediye olarak tanıtım broşürleri de hazırlıyoruz" dedi.

Adanalıoğlu deniz ormanı ve sahili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı kararname ile 'Kesinlikle Korunacak Milli Park' ilan edilmişti.

Caretta carettalar Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Haber
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü Haber
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi Haber
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti Haber
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü Haber
Yer, üzerindeki evlerle birlikte hareket edip saniyeler içinde suya gömüldü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Serrac'dan Doğu Akdeniz mesajı: Arama ve sondaj işbirliğimizi ilerletmeyi...
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Alkollü kadın, kendisini aracına almayan taksiciye bıçak çekip aracın aynalarını kırdı
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Aracına binen turist kadını darp eden taksicinin ruhsatı, İBB tarafından iptal edildi
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı
Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor
Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Barışmayan eski sevgilisini darbedip aracını kullanılmaz hale getirdi
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Yandaki bina yıkılınca kiracı, tuttuğu dükkanın duvarının olmadığını gördü
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Hollanda hükümeti Türkiye'ye tatile gidenlere karantina zorunluluğu getirecek
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Siyahilere iki misli fazla ceza kestiği ortaya çıkan Londra polisi ayrımcılıkla suçlanıyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,76'dan işlem görüyor
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
100 iş yerini soyup serbest kalan 12 yaşındaki hırsız, bu kez de 14 iş yerini soydu
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı
Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ali Babacan Faik Öztrak Metin Bulut Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Tilbe Saran Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mehmet Aurelio Robert Prosinecki
Daha Fazla Libya Antalya Resmi Gazete Donald Trump
Şu an buradasınız: Caretta carettalar Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 18:41:27. #1.14#
title