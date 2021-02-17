Cantuğ Özsoy Unlost kimdir, kaç yaşında? Cantuğ Unlost Twitch hesabı nedir?

Türkiye'nin sevilen ve başarılı yayıncılarından olan Cantuğ Özsoy, sosyal platformda Unlost adını kullanmaktadır. Popüler yayıncı Cantuğ Özsoy kimdir? Unlost Twitch hesabı nedir?

UNLOST KİMDİR?

Unlost kullanıcı adıyla bilinen ve milyonlarca takipçiye sahip olan Cantuğ Özsoy, Twitch yayıncısı ve Youtuberdır. Sosyal medya platformlarında kullandığı kullanıcı adı ise Unlostv olarak geçmekte.

CANTUĞ ÖZSOY KİMDİR?

Cantuğ Özsoy, 4 Temmuz 1990 yılında Eskişehir'de doğmuştur. Henüz 5 yaşındayken bilgisayar ile tanışmış ve en büyük ilgisi haline gelmiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nden 2014 yılında mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra bu alanda çalışmak istemeyen Cantuğ, oyun dünyasına tutkuyla bağlı birisini olmasının verdiği güvenle Twitch platformunda yayıncılık yapmaya başlamıştır. Twitch'te hızlı bir şekilde yükselişe yapan Unlost'un bu kadar tanınmasındaki sebep Half-Life oyunu olmuştur. Geçmişinde OWN3D.TV'de yayıncılık yapmıştır. O dönemlerde internet hızının yavaşlığı sebebiyle farklı bir adım atmış ve Türkiye'deki yayıncılara ve içerik üreticilerine danışmanlık hizmeti vermiştir. Sonralarda yayın yapma olağanı yakalayan Unlost, kısa zamanda oldukça fazla izleyici kitlesine ulaşmıştır. Aynı zamanda Unlostv adından bir YouTube kanalı olan başarılı isim, JTG'nin düzenlediği House of Gamers yarışmasına da katılmıştır. Son zamanlarda yakın arkadaşları ve aynı zamanda ekibiyle beraber İstanbul'a taşınan Unlost ve arkadaşları yayıncılık hayatlarına buradan devam ediyorlar.

UNLOST'UN BURCU, BOYU VE KİLOSU

Popüler Twitch yayıncısı Unlost, burcunun özelliklerini taşımaktadır denilebilir. Yengeç burcu olan başarılı yayıncı bulunduğu ortama çabuk uyum sağlayan bir kişiliğe sahip.

Çantuğ Özsoy 1.67 metre boyunca olup, 68 kilogramdır.

UNLOST CANTUĞ ÖZSOY'UN TWITCH VE YOUTUBE'DA KAÇ ABONESİ VAR?

Şubat 2021 itibariyle Cantuğ Özsoy'un Twitter hesabında 174binden fazla ve Instagram hesabında ise 655binden fazla takipçisi bulunuyor. Cantuğ'nun, Unlostv isimle YouTube kanalında 1,5 milyon abonesi mevcut.

Yayın hayatını sürdüren başarılı isim Cantuğ Özsoy'un Twitch kanalından ise 1,8 milyon takipçisi var.