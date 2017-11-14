Çantasında F Serisi 1 Dolar Bulunan Fetö Sanığı Uzman Çavuştan İlginç Savunma

Çantasında F serisi 1 dolar bulunan FETÖ sanığı uzman çavuştan ilginç savunma

Lojistik Destek Taburunda görevli tutuksuz sanık Uzman Çavuş Haşim B:

"F serisi 1 dolar eşimin düğününde takılmıştı"



GAZİANTEP - 15 Temmuz hain darbe girişimi soruşturması kapsamında aralarında dönemin Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Murat Soysal'ın da bulunduğu 31'i tutuklu 42 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Çantasında F serisi 1 dolar çıkan Uzman Çavuş Haşim B, 1 doların kendisine ait olmadığını ve düğününde takıldığını ileri sürdü.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesinde "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" ile "Terör Örgütü Üyeliği" suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet 7 buçuk ile 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan askerlerin yargılanmasına duruşmanın 3'üncü gününde de devam edildi.

"F serisi 1 dolar eşimin düğününde takılmıştı"

Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Lojistik Destek Taburunda görevli tutuksuz sanık Uzman Çavuş Haşim B., çantasında çıkan F serisi 1 doların kendisine ait olduğunu ancak, düğününde takı olarak takılması nedeniyle hatıra amaçlı yanında taşıdığını ifade etti. Sanık Haşim B. savunmasının devamında "1 ABD doları düğünümde takılmıştı. Diğer paralardan farklı olduğu için düğünden hatıra olarak cüzdanımda taşıyordum. Düğünde eşimin kardeşi takmıştı, bende içlerinden bir tanesini aldım ve cüzdanıma koydum. Ancak bana gelen 1 dolar da F serisi gelmiş. TEM şube evimdeki bütün dijitallere baktılar. Onlarda da bir şey çıkmadı. Ben bu durumu tamamen şansızlık olarak görüyorum. FETÖ ile hiçbir şekilde bir bağım olmadı, Konya'da okurken de evlerinde hiç kalmadım" ifadelerini kullandı.

"Tankçı tulumlarımızı giymeden tank faaliyetinde bulunamayız"

15 Temmuz gecesi, tank mürettebat listesi hazırladığı iddia edilen 2. Tank Bölük Komutanı tutuklu sanık Bayram Maşa, suçlamaları reddederek, "Ben terör tehdidi gerekçesi ile hareket ettim, tankçı tulumlarımızı giymeden tank faaliyetinde bulunamayız, biz tankların yanına bile yaklaşmadık" dedi.

Sanık Maşa savunmasının devamında "Olay günü tugayda nöbetçi subay bendim. Saat 22.30 sıralarında odamda otururken, beni nöbetçi amir Cenk aradı. Terör tehdidi olduğunu ve diğer nöbetçileri bilgilendirip yanına gitmemi söyledi. Cenk Öztürk yarbayım bana diğer taburlara bilgi ver, askerleri kaldır kamuflajlarını giysinler dedi. Bende aldığım emri ilettim görevim gereği. Benim kalkışmadan haberim yoktu. Odamda TV yoktu kitap okuyordum. Biz tankçılar tankla ilgili bir durum olduğu sırada tankçı tulumu giyeriz. O gün tulum giymemiz emredilmedi. Zaten tulum giymeden tankla ilgili bir faaliyet yapmamız mümkün değildir. Yani bir hazırlık içinde değildik. Sadece askerlerin kamuflaj giymesi emredilmişti. Daha sonra bölük komutanı arkadaşlarım geldi. Bende kendilerine askerlerin kovuşlardan çıkmayacağını, silah mühimmat alınmayacağını, rütbeli personelin ise garajlar önünde bekleyeceği emirlerini ilettim. Bu hain kalkışma girişiminde en ufak bir katkım yoktur, suçsuzum, beraatımı talep ediyorum" şeklinde ifadeler kullandı.