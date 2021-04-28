Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber
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Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber

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Koronaya teslim olan Hindistan'da günlerdir vaka sayısı rekoru kırılırken, ölü sayısı da 200 bini geçti. Koronadan ölenlere ait cansız bedenlerin artık sokaklarda yakılmaya başladığı ülke için güzel haberi ise BioNTech'in üst yöneticisi olan Prof. Dr. Uğur Şahin verdi. Son dönemde binlerce kişinin hayatına mal olan Hindistan varyantı hakkında konuşan Prof. Dr. Şahin, geliştirdikleri aşının bu varyanta karşı etkili olacağından emin olduğunu belirtti.

Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in üst yöneticisi olan Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel çapta panik yaratan koronavirüsün Hindistan varyantı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AŞIYA OLAN GÜVENİNİ DİLE GETİRDİ

AFP'nin geçtiği son dakika gelişmesine göre, BioNTech'in kurucu ortağı Uğur Şahin, firmasının Pfizer ile ortaklaşa geliştirdiği aşının koronavirüsün Hindistan varyantına karşı etkili olduğuna olan güvenini dile getirdi.

Şahin konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Hala Kovid-19'un Hindistan varyantını test ediyoruz, ancak bu varyantta daha önce test ettiğimiz ve aşımızın başarı gösterdiği mutasyonlar var, bu yüzden kendime güveniyorum.'

Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber

ÖLÜ SAYISI 200 BİNİ GEÇTİ, CANSIZ BEDENLER SOKAKTA YAKILMAYA BAŞLANDI

Hindistan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor. Son dönemde bu varyantın da etkisiyle ülkedeki vaka sayıları rekor üzerine rekor kırmış, bugün açıklanan veriler sonrası ülkedeki ölü sayısı 200 bini geçmişti.

Koronavirüs nedeniyle ölen hastaların cansız bedenlerinin yakıldığı krematoryumlarda yer kalmaması sonrasında Hindistan'da park yerleri ve sokaklar da cansız bedenlerin yakıldığı birer merkez haline gelmişti.

HÜKÜMET YENİ BİR KAPANMADAN YANA DEĞİL

Öte yandan Başbakan Narendra Modi, ekonomik toparlanmaya zarar vereceği endişesiyle vaka artışını önlemek için ülke genelinde yeni bir kapanmaya gidilmesine sıcak bakmıyor.

Vakaların yoğun olduğu Maharaştra eyaleti ile başkent Yeni Delhi ve çevresinde kısmi sokağa çıkma yasakları uygulanırken ülke çapında bir yasak henüz ufukta görünmüyor.

Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber
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