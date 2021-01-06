Canpark AVM, hava temizleme sistemi ile virüslere karşı güvenli alışveriş sunuyor

Canpark AVM, ortamdaki havayı temizleyen yeni HyCanx Hepa+UVC Yüksek Teknolojili Hava Temizleme Sistemi ile müşterilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde güvenli alışveriş olanağı sunuyor.

Canpark AVM Genel Müdürü Alp Atilla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi sürecinin başlangıcı olan mart ayından bu yana alışveriş merkezini ziyaret eden misafirlerinin, personel ve mağazalarda çalışanların güvenliğini sağlamak adına Bakanlığın yayımlamış olduğu bütün genelgeyi uygulamaya başladıklarını söyledi.

Periyodik olarak yürüyen merdivenlerin temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gibi AVM içindeki önemli alanların temizlendiğini ifade eden Atilla, AVM içindeki teması en aza indirebilmek için AVM'ye sınırlı sayıda kişi aldıklarını bildirdi.

Atilla, "Alışveriş merkezimizin girişinde ateş ölçerlerimiz var. Ateşi yüksek olanlar varsa AVM'ye giremiyor. Kapasitemizi aşmamak adına belli sayıdaki ziyaretçi sayısı aşılmadan AVM'yi kapatıyoruz ve AVM'nin boşalmasını bekliyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri de zaman zaman bizleri denetliyor." şeklinde konuştu.

"AVM'miz çok güvenli"

Alp Atilla, AVM'deki hava sirkülasyonunu temizlemek için yaptıkları çalışmalara değinirken, şunları kaydetti:

"AVM'lerdeki en önemli hususlardan biri içerideki hava sirkülasyonu. Bu hava sirkülasyonu konusunda neler yapılabilir konusu üzerinde durduk. Bu sebeple Canovate firmasının üretimi olan HyCanx Hepa+UVC Yüksek Teknolojili Hava Temizleme Sistemi'ni uygulamaya başladık. Bu filtre sistemi ile buradaki şartlandırılmış hava, artık hemen hemen içinde sıfır virüs bulunduran bir hava şekline büründü. Burada ameliyathanelerdekine eş değer bir havayı sirküle ediyoruz ki bu sayede de Canpark AVM'nin güvenilirlik anlamında üst seviyeye çıktığına inanıyorum. Onun dışında da Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından denetlenmemiz oldu. Bu çerçevede de TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Sertifikası'nı aldık. Dolayısıyla AVM'miz çok güvenli. Bütün misafirlerimizi buraya, güvenli alışverişe bekliyoruz."

Bütün sektörler gibi AVM'lerin de mart ayında pandemiye hazırlıksız yakalandığını belirten Atilla, aldıkları tedbirler kapsamında güvenliği sağlama konusunda hazırlıklarının tam olduğunu, 2021'de AVM'lerin yeniden kapanmasını beklemediklerini söyledi.

AVM'ye gelecek vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Atilla, "Zaten vatandaşlarımız HES kodu ile giriş yapabiliyor. AVM'ye giren vatandaşların maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmesi gerekiyor. Çok fazla vakit geçirmemeliler. Bizim AVM'miz çok güvenli. İnsanlar buraya gelerek rahatlıkla alışverişlerini yapabilir." dedi.

"Canpark AVM'yi ziyaret edenler güvenli bir şekilde zamanını geçirebilecek"

Canovate Enerji Satış ve Pazarlama Müdürü Alper Zülkaroğlu ise HyCanx Hepa+UVC Yüksek Teknolojili Hava Temizleme Sistemi'nin teknik detaylarına ilişkin bilgi verirken, şunları kaydetti:

"Bu sistemler insan sağlığını olumsuz etkileyen mantar, virüs ve küfleri filtreleyerek havayı temizlemektedir. Mevcut cihazlarımız, klima santrallerine ve iklimlendirme sistemlerine entegre edilebilmektedir. Bu sistem aslında ülkemizde ve dünyada ilk diyebiliriz. Mevcut iklimlendirme sistemi ile entegre bir şekilde çalışıp aynı zamanda mevcut bina otomasyonuna da entegre edebiliyoruz. Canpark AVM'yi ziyaret edenler güvenli bir şekilde zamanını geçirebilecek. Canovate grubun geliştirdiği cihazlar, bağımsız bir kuruluş tarafından tüm testleri yapılmış ve sertifikalandırılmıştır. Aynı zamanda bu testler sonucunda Class 8, yani ameliyathane standartlarındaki temiz havayı hastane içerisine vermekteyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol