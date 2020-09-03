Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na açıkça soruldu: İmamoğlu ya da Yavaş cumhurbaşkanı adayınız olur mu?
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Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na açıkça soruldu: İmamoğlu ya da Yavaş cumhurbaşkanı adayınız olur mu?

Canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na anketlerde öne çıkan Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı soruldu. Kılıçdaroğlu bu soruya "Kişisel bazda tartışma doğru değil" yanıtını verdi.

03.09.2020 11:19 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:31

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu'na son dönemlerde yapılan anketlerde isimleri ön plana çıkan Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağı soruldu. İttifakı yok sayıp aday belirlemeyeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Kişisel bazda tartışma doğru değil" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH GÜL TARTIŞMALARI

Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamasıyla gündeme gelen Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı konusuna da değindi. Kılıçdaroğlu, "Abdullah Gül'ün ismi geçince korkuyorlar, neden korkuyorsunuz? Bu tartışılacak bir şey değil. Seçim 4 ay sonra olsa oturup tartışalım. Hem Erdoğan hem Bahçeli seçimlerin zamanında yapılacağın söylüyorlar. O zaman bekleyeceğiz. Beklerken neleri nasıl yapacağımızı tartışmalıyız" şeklinde konuştu.

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na açıkça soruldu: İmamoğlu ya da Yavaş cumhurbaşkanı adayınız olur mu?

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