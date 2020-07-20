Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor
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Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs salgınında sonbaharda kuvvetli bir dalga beklendiğini belirterek vatandaşlara grip aşılarını yaptırmaları uyarısında bulundu. Ertuğrul "Lütfen eylül-ekim gibi grip aşılarınızı yaptırın ki o dönemde sadece Kovid-19 ile uğraşalım" dedi.

20.07.2020 11:26 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:59

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, CNN Türk canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Rakamları biraz daha azaltabilirsek, sonbahara biraz daha rahat girebileceğimizi düşünüyorum. Ama bunu azaltamazsak, gerçekten sonbaharda iyi bir dalga bizi bekliyor" diyen Ertuğrul, "Lütfen eylül-ekim gibi influenza yani grip için, grip aşılarınızı yaptırın ki bizim influenzaaçısından riskimiz azalsın, biz o dönemde sadece Kovid-19 ile uğraşalım" ifadelerini kullandı.

"Haziran başı ile birlikte herkes pandemi ortadan kalmış gibi davranınca, serbestleşmenin hızla alınması, birtakım sektörlerin hızla açılmış olması sonuçta böyle bir tablo ile karşı karşıya bıraktı.Önlemler ile birlikte devam ediyor olabilseydik, şuan bu röportajı yapmıyor olabilirdik.

NEREDE HATA YAPTIK?

Bilim insanları hep uyarılarda bulundu. Bazı önlemleri yavaş yavaş aşma konusunda. En basitinden futbol maçlarının başlaması konusu. Aslında ligler ertelenebilirdi. Şehirler arası ulaşım konusunda çok rahat bir serbestlik oldu. Telefonla başvuru yaptığınızın birinci dakikası HES kodunuz hemen size geliyor ve istediğiniz yere gidebiliyorsunuz.

"SONBAHARDA İYİ BİR DALGA BİZİ BEKLİYOR"

Sanırım insanlarımız şöyle bir algıya düştü: Türkiye olarak bu işi çok iyi başardık, tedavi süreçlerinde de iyiye gidiyoruz zaten, o zaman Mart öncesindeki sürece çok rahat dönebiliriz. O algının hiç oluşmaması gerekiyordu.

Rakamları biraz daha azaltabilirsek, sonbahara biraz daha rahat girebileceğimizi düşünüyorum. Ama bunu azaltamazsak, gerçekten sonbaharda iyi bir dalga bizi bekliyor.

"LÜTFEN EYLÜL-EKİM GİBİ GRİP AŞILARINIZI YAPTIRIN"

Şuan aktif hasta sayımız 12 bin civarında. Biz buraya, 84 binlerden indik. 24 Nisan'da 80 binin üzerinde aktif olgumuz vardı. Yaklaşık 3-4 ayda bu seviyeye indik. Tekrar Nisan ayındaki dönemlere dönerse, böyle devam ederse ne yazık ki sonbaharda biz hekimlerin beklentisi o, korkuyoruz, tedirginiz ondan, sağlık sistemimiz tekrar zorlanmaya başlayacak, yoğun bakımlarımız tekrar dolmaya başlayacak. Özellikle şunu belirtmek istiyorum, sonbaharla birlikte mevsimsel grip yani influenza dediğimiz, onunla birlikte gelmesi bizi gerçekten çok zorlayacak. Ben buradan bir uyarı da yapmak istiyorum. Lütfen eylül-ekim gibi influenza yani grip için, grip aşılarınızı yaptırın. Özellikle risk grubunda olanlar, ileri yaştakiler... Yaptırın ki bizim influenzaaçısından riskimiz azalsın, biz o dönemde sadece Kovid-19 ile uğraşalım. Aşılarınızı yaptırın. Zatürre aşılarınızı da yaptırmadıysanız mutlaka yaptırın, kış dönemine hazırlıklı olarak girelim.

VİRÜS KURBAN ETİNE GELİRSE SORUN YARATIR MI?

Kurban etinin pişirilmesinde bir problemimiz yok. Kasaptan da et alıp gayet rahat bir şekilde yiyebiliriz. Benim asıl korkum kurban eti değil, meşhur kurbanlık pazarlığı sırasındaki tokalaşmalar ve yakın temaslar. Kurban Bayramı için asıl korkum tekrar bir seyahat hareketliliği başlayacak. İnsanlar mutlaka büyüklerini görmeye gitmeye çalışacaklar. Mümkünse yine herkes oturduğu yerde kalsınlar. Onları riske atmamak için bence bu bayram da yerimizde oturalım derim."

Canlı yayında hayat kurtaran uyarı: Eylülde grip aşısı yaptırın, sonbaharda kuvvetli korona dalgası geliyor

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