Canlı yayında gergin anlar! Kılıçdaroğlu tepki gösterdi, Şentop'tan yanıt gecikmedi

Habertürk TV'de konuk olduğu Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, program sırasında TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı ziyaretleriyle ilgili olarak oraya aynı zamanda bir milletvekili sıfatı ile gittiğini ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bu konuda tepki göstermesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop canlı yayına bağlandı.

"TEPKİYİ TBMM BAŞKANI'NIN GÖSTERMESİ LAZIM"

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) yaptığı ziyarette, binaya alınmamasına ilişkin Kılıçdaroğlu, "TÜİK Başkanıyla görüşseydim neye göre saptıyorsunuz diye soru soracaktım. TÜİK'in internet sitesinde 'herhangi sorunla karşılaştığınızda bizi ziyaret edebilirsiniz' diyor. Ben bir sorunla karşılaştım. Bırakın ana muhalefeti, genel başkanlığı, bir milletvekili bir yere gidecek, siz kapıyı kapatıyorsunuz. Tepkiyi TBMM Başkanı'nın göstermesi lazım. Niye gösteremedi? Çünkü saraydan talimat alması lazımdı tepki gösterip, göstermemesi için." dedi.

"TBMM BAŞKANI'NIN GÖREVLERİNİ GAYET İYİ BİLİYOR"

Habertürk TV canlı yayınına bağlanan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kılıçdaroğlu diyor ki; 'MEB'den randevu istedim, verilmedi. Bu konuda TBMM Başkanı sahip çıkmalıydı, devreye girmedi.' Siyasi parti temsilcileriyle günlük meselelerle ilgili polemiğe girmem, girmeyeceğim. Bu ilk değil o bakımdan devam edeceğini düşündüğümden açıklama yapmak istedim. Ben TBMM Başkanıyım, ben bu sıfatımın yanında hukukçuyum. Muhtelif dersler verdim. Bir vekilin anayasa ve içtüzükten kaynaklanan haklarının neler olduğunu, bu haklarla ilgili sorun yaşandığında TBMM Başkanı'nın nasıl müdahale edeceğini gayet iyi biliyor." diye konuştu.

"TBMM BAŞKANI SİYASİ MALZEME YAPILAMAZ"

Kendisinin ve bulunduğu makamın her taleplerini yerine getirecek bir makam olmadığını vurgulayan Şentop, "Siyasi malzeme yapılmamı yanlış buluyorum. Oyunlar kurabilirler, kendileri ve kendileriyle birlikte gönüllü olanlar oynayabilir. bir oyuncu olarak TBMM Başkanı'nı davet etmek, ağır bir şekilde itham etmek yanlıştır ve çok vahimdir. Siyasi parti genel başkanları istediği gibi konuşsunlar ama kamuoyuna yanıltıcı açıklamalar yapmasınlar. Meclis başkanından böyle bir siyasi çalışmanın yanlış olduğunu söylemek istiyorum." dedi.

"DAHA ÖNCE CHP'LİLER DE DAHİL YÜZLERCE MİLLETVEKİLİ MEB'E GİTTİ"

Kılıçdaroğlu'nun, "Gerçek bir Meclis Başkanı'nın milletvekillerinin hakkını ve hukukunu savunması gerektiğini söyledim." sözleri üzerine yeniden söz alan Şentop, "Sözlerinde 'gerçek meclis başkanı' olarak bahsediyor, ben gerçek başkanıyım. Anayasa ve içtüzüğe göre seçildim. O zaman sayın genel başkanın da genel başkanlığı tartışılır. Asgari nezaket ve hukuk çerçevesi içerisinde kalalım. Daha önce yüzlerce milletvekilinin farklı siyasi partilerin gittiği bakanla görüştüğü bir bakanlıktan bahsediyoruz. Bu durumu çok yanlış buluyorum, bu bir yanlış anlaşılmadır. TBMM Başkanı neden benim yanımda değil, neden kapılar kapalı? Özel bir planlamayla iş yapmak istiyorsunuz, Buyurun yapın ama bir malzeme olmadığım için beni suçlayamazsınız." ifadelerini kullandı.

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