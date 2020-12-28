Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntüledi
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Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntüledi

28.12.2020 10:35 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:55

BURSA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen kamyonete çarptı.

BURSA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen kamyonete çarptı. 6 kişinin yaralandığı kaza, sosyal medya hesabından canlı yayın yapan kamyonetteki yolcunun cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Eski Gemlik Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İ.B.'nin kontrolünü kaybettiği 16 NM 846 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki 81 ABE 342 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonetteki 5 kişi ve otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza yapan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bu sırada sosyal medya hesabından canlı yayın yapan kamyonetteki yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin kendi şeridinde ilerlediği, karşı yönden gelen otomobilin kamyonete çarptığı ve kamyonettekilerin çevredekilerden ambulans çağırmasını istediği anlar yer aldı.


Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntüledi
Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntüledi
Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntüledi
Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntüledi
Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntüledi
Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntüledi
Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntüledi
Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntüledi
Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntüledi
Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntüledi
Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntüledi
Canlı yayın yaparken, karıştıkları 6 kişinin yaralandığı kazayı görüntüledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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