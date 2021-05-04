Canlı dersler ne zaman bitecek 2021? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?
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Canlı dersler ne zaman bitecek 2021? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?

Canlı dersler ne zaman bitecek 2021? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Kovid-19 salgını nedeniyle 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, TRT EBA, EBA ve canlı dersler aracılığıyla uzaktan eğitime geçilmesine ilişkin karar alınmıştı. Öğrenciler de uzaktan eğitimin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, canlı dersler ne zaman bitecek 2021? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan itibaren uzaktan eğitime başlanacağını, dönem sınavlarının, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelendiğini bildirdi. İşte, canlı derslerin bitişi hakkında bilgi...

CANLI DERSLER NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ziya Selçuk paylaşımında, "Bugün alınan tam kapanma kararı, bayramdan sonraki günlerde okullarımızda yüz yüze eğitime başlayabilmemize bir umuttur. Tüm imkanlarımızla öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin yanındayız. Sağlığımıza dikkat edip, tedbirlerimizle uzaktan eğitime sıkıca tutunalım." ifadelerini kullandı.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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