Canlı dersler ne zaman bitecek 2021? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?

Kovid-19 salgını nedeniyle 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, TRT EBA, EBA ve canlı dersler aracılığıyla uzaktan eğitime geçilmesine ilişkin karar alınmıştı. Öğrenciler de uzaktan eğitimin ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, canlı dersler ne zaman bitecek 2021? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek?