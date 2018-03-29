Çankırı İmam Hatipli Öğrenciler Uzaya Zeytin Dalı Gönderdi

İmam hatipli öğrenciler uzaya zeytin dalı gönderdi

ÇANKIRI Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Lisesi Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi öğrencileri tarafından başlatılan 'Gökyüzü Kaşifleri Hayallerine Kavuşuyor' projesi kapsamında bugün bir düzenek içerisinde uzaya görüntü alabilecek kamera ve devam eden Afrin Operasyonuna destek vermek için zeytin dalı gönderildi.

Çankırı'da 30 öğrencinin üzerinde çalıştığı proje bugün tamamlandı. Okul bahçesinde uzay balonu ilk olarak helyum gazı ile dolduruldu. Ardından kamera ve zeytin dalının bulunduğu düzenek uzay balonuna bağlandıktan sonra öğrenciler tarafından gökyüzüne gönderildi. 4 saat sürecek uzay yolcuğu sonrasında 20 bin metre yüksekte patlayacak olan uzay balonunun daha sonra Çankırı'nın Yapraklı ilçesi yakınlarına düşmesi bekleniyor.

Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Gök Bilim Merkezi Genel Koordinatörü Yüksel Arslan, proje üzerinde bir ay boyunca çalıştıklarını söyledi. Arslan, 'Uzay balonumuz 20 bin metre yüksekliğe çıkana kadar yaklaşık 4 saat boyunca kamera ile çekim yapacak. Daha sonra 20 bin metrede yer aldıktan sonra helyum gazı balonu patlatacak ve özel bir düzenekle yani bir paraşüt sistemiyle tekrar yer yüzüne inecek. Bu uzay balonu içerisindeki GPRS, kamera sistemi ve güç kaynaklarından oluşan entegre bir sistem var. Düzenek yere indiğinde biz GPRS yardımıyla cihazı bulunduğu yerden alacağız' diye konuştu.

UZAYA ZEYTİN DALI GÖNDERDİLER

Arslan, uzay balonuna zeytin dalı da bağladıklarını ifade ederek, 'Uzaya zeytin dalı göndermemizin amacı bu tip çalışmalarda bir tema belirleniyor ve bu tema üzerine uzay balonu gönderiliyor. Bizde özellikle son dönemlerde Afrin şehitlerimizi yad etmek üzere onların anısına uzay balonumuzla gökyüzüne bir zeytin dalı gönderdik' dedi.